10.09.19 11:00 Круглый стол: "Как снизить стоимость безналичных платежей"

10 сентября 2019 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские новости" компания "Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Как снизить стоимость безналичных платежей".\r\nСпикеры: \r\n\r\nСергей Холод, заместитель главы НБУ;\r\nАлександр Карпов, директор ассоциации "ЕМА";\r\nМихаил Власенко, председатель правления Идея Банка;\r\nАртур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;\r\nКонстантин Кошеленко, заместитель председателя правления Банка Форвард;\r\nпредставители банков.\r\n\r\nВ программе круглого стола: \r\n\r\nГотовы ли участники платежного рынка предложить бизнесу дешевые способы приема клиентских платежей.\r\nСнизят ли банки и платежные системы размеры своих комиссий.\r\nКакое будущее ждет украинскую платежную систему "Простор", учитывая, что китайский Union Pay обещает выпускать с ней кобейджинговые карты, а самый большой эмитент карт – Приватбанк – проявил к ним интерес.\r\nКакие перспективы запуска электронной гривны Нацбанка "в массы".\r\nУже каждая вторая транзакция по карте – безналичная. Какое будущее ждет платежный рынок Украины?\r\nКто сильнее держится за оплату "наличкой" и выступает против политики cashless: покупатели или продавцы.\r\nМожно ли перевести всю розничную торговлю на безналичную оплату.\r\n\r\nМодератором круглого стола выступил управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Чёрный.\r\nАккредитация журналистов: (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net\r\nАдресс пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.