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06 сентября 2019, пятница, 13:40 12
Пресс-центр 2019-09-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
10.09.19 11:00 Круглый стол: "Как снизить стоимость безналичных платежей"

10.09.19 11:00 Круглый стол: "Как снизить стоимость безналичных платежей"

10 сентября 2019 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские новости" компания "Финансовый клуб" проведет круглый стол на тему: "Как снизить стоимость безналичных платежей".

Спикеры:

  • Сергей Холод, заместитель главы НБУ;
  • Александр Карпов, директор ассоциации "ЕМА";
  • Михаил Власенко, председатель правления Идея Банка;
  • Артур Загородников, заместитель председателя правления ПУМБ;
  • Константин Кошеленко, заместитель председателя правления Банка Форвард;
  • представители банков.

В программе круглого стола:

  • Готовы ли участники платежного рынка предложить бизнесу дешевые способы приема клиентских платежей.
  • Снизят ли банки и платежные системы размеры своих комиссий.
  • Какое будущее ждет украинскую платежную систему "Простор", учитывая, что китайский Union Pay обещает выпускать с ней кобейджинговые карты, а самый большой эмитент карт – Приватбанк – проявил к ним интерес.
  • Какие перспективы запуска электронной гривны Нацбанка "в массы".
  • Уже каждая вторая транзакция по карте – безналичная. Какое будущее ждет платежный рынок Украины?
  • Кто сильнее держится за оплату "наличкой" и выступает против политики cashless: покупатели или продавцы.
  • Можно ли перевести всю розничную торговлю на безналичную оплату.

Модератором круглого стола выступил управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Чёрный.

Аккредитация журналистов:  (+38) 050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адресс пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.
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