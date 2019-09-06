От Трубарова требуют опровергнуть недостоверную информацию о схемах на "Центрэнерго"

Компания предпринимателя Виталия Кропачева ООО "Укрдонинвест" обратилась в Фонд госимущества и к интернет-изданию "РБК-Украина" с требованием опровергнуть распространенную во время интервью недостоверную информацию об ООО "Укрдонинвест" и ее владельце. Об этом говорится в тексте требования, распространенном пресс-службой "Укрдонинвеста".

В частности, речь идет о высказываниях о якобы неготовности Кропачева купить акции ПАО "Центрэнерго" на момент участия в конкурсе на приватизацию предприятия, а также о якобы имевших место "коррупционных механизмах" при поставке угля с предприятий "Укрдонинвеста" на "Центрэнерго".

"И.о. председателя Фонда государственного имущества Украины, как высшее должностное лицо органов государственной власти, своими высказываниями нарушил принципы государственной службы …, а именно: верховенства права, законности, профессионализма, политической беспристрастности и т .п. Кроме того, Трубаров проявил политическую предвзятость …, совершив действия, которые негативно повлияли на доверие к власти", - отмечается в документе.

"Трубаров делает громкие заявления, которые не может подтвердить документально. Кроме того, он прямо заявил, что у него "было четкое задание от прошлого премьер министра, что "Центрэнерго" в обязательном порядке выкупать весь государственный уголь", - говорится в письме.

Юристы компании отмечают, что если Трубаров знал о возможных коррупционных правонарушениях в ПАО "Центрэнерго" и имел "четкое задание" от премьер-министра Владимира Гройсмана обязательно выкупать все государственное угля, "то как оно было оформлено и нет ли в этом признаков уголовного преступления?". "Более того, как Фонд государственного имущества и Трубаров допустили Кропачева к конкурсу, если у них была информация о коррупционных схемах в "Центрэнерго" с его участием?", - отмечается в письме.

По мнению авторов, отсутствие ответом на эти вопросы говорит о том, что такие "утверждения не содержат под собой каких-либо доказательств и являются дезинформацией общества относительно реального положения вещей". "Кроме этого, данная недостоверная информация наносит вред бизнес-репутации ООО "Укрдонинвест" и порочит имя Виталия Кропачева", - говорится в документе.

Также юристы отмечают, что Трубаров решил не называть фамилии тех, кто, по его мнению, сорвал конкурс по приватизации "Центрэнерго", потому что это политический вопрос. Однако это не помешало говорить о бизнесе В. Кропачева.

"Считаем заявления Трубаров свободной интерпретацией событий и ложным утверждением с целью сознательного манипулирования мнением общественности и дискредитации бизнес-структур Виталия Кропачева. Мы обращаемся к и.о. председателя Фонда госимущества Украины и порталу "РБК-Украина" с требованием об опровержении распространенной информации, как недостоверной, и такой, не соответствует действительности. В случае отказа, мы обратимся в суд с соответствующим иском", - говорится в требовании.