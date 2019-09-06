Від Трубарова вимагають спростувати недостовірну інформацію про схеми на "Центренерго"

Компанія підприємця Віталія Кропачева ТОВ "Укрдонінвест" звернулася до Фонду держмайна і до інтернет-видання "РБК-Україна" з вимогою спростувати поширену під час інтерв'ю недостовірну інформацію про ТОВ "Укрдонінвест" і її власника. Про це йдеться в тексті вимоги, поширеному прес-службою "Укрдонінвеста".

Зокрема, йдеться про висловлювання про нібито неготовність Кропачева придбати акції ПАТ "Центренерго" на момент участі в конкурсі на приватизацію підприємства, а також про нібито "корупційних механізмів". які трапилися під час поставки вугілля з підприємств "Укрдонинвеста" на "Центренерго".

"В. о. голови Фонду державного майна України, як вища посадова особа органів державної влади, своїми висловлюваннями порушив принципи державної служби, а саме: верховенства права, законності, професіоналізму, політичної неупередженості і т .п. Крім того, Трубаров проявив політичну упередженість ..., здійснивши дії, які негативно вплинули на довіру до влади", - наголошується в документі.

"Трубаров робить гучні заяви, які не може підтвердити документально. Крім того, він прямо заявив, що у нього "було чітке завдання від минулого прем'єр-міністра, що "Центренерго" в обов'язковому порядку викуповувати все державне вугілля", - йдеться в листі.

Юристи компанії зазначають, що якщо Трубаров знав про можливі корупційні правопорушення ПАТ "Центренерго" і мав "чітке завдання" від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана обов'язково викуповувати всі державне вугілля, "то як воно було оформлено і немає в цьому ознак кримінального злочину?". "Більш того, як Фонд державного майна і Трубаров допустили Кропачева до конкурсу, якщо у них була інформація про корупційні схеми в "Центренерго" з його участю?", - наголошується в листі.

На думку авторів, відсутність відповіддю на ці питання говорить про те, що такі твердження не містять під собою жодних доказів і є дезінформацією суспільства щодо реального стану речей". "Крім цього, ця недостовірна інформація завдає шкоди бізнес-репутації ТОВ "Укрдонінвест" і ганьбить ім'я Віталія Кропачева", - йдеться в документі.

Також юристи зазначають, що Трубаров вирішив не називати прізвища тих, хто, на його думку, зірвав конкурс з приватизації "Центренерго", тому що це політичне питання. Однак це не завадило говорити про бізнес Кропачева.

"Вважаємо заяви Трубаров вільною інтерпретацією подій і помилковим твердженням з метою свідомого маніпулювання думкою громадськості і дискредитації бізнес-структур Віталія Кропачева. Ми звертаємося до в. о. голови Фонду держмайна України та порталу "РБК-Україна" з вимогою про спростування поширеної інформації недостовірною та такою, що не відповідає дійсності. У разі відмови, ми звернемося до суду з відповідним позовом", - йдеться у вимозі.