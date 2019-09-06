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06 вересня 2019, пʼятниця, 12:58 319
Економіка 2019-09-06T17:30:04+03:00
Українські Новини
Від Трубарова вимагають спростувати недостовірну інформацію про схеми на "Центренерго"

Від Трубарова вимагають спростувати недостовірну інформацію про схеми на "Центренерго"

Компанія підприємця Віталія Кропачева ТОВ "Укрдонінвест" звернулася до Фонду держмайна і до інтернет-видання "РБК-Україна" з вимогою спростувати поширену під час інтерв'ю недостовірну інформацію про ТОВ "Укрдонінвест" і її власника. Про це йдеться в тексті вимоги, поширеному прес-службою "Укрдонінвеста".

Зокрема, йдеться про висловлювання про нібито неготовність Кропачева придбати акції ПАТ "Центренерго" на момент участі в конкурсі на приватизацію підприємства, а також про нібито "корупційних механізмів". які трапилися під час поставки вугілля з підприємств "Укрдонинвеста" на "Центренерго".

"В. о. голови Фонду державного майна України, як вища посадова особа органів державної влади, своїми висловлюваннями порушив принципи державної служби, а саме: верховенства права, законності, професіоналізму, політичної неупередженості і т .п. Крім того, Трубаров проявив політичну упередженість ..., здійснивши дії, які негативно вплинули на довіру до влади", - наголошується в документі.

"Трубаров робить гучні заяви, які не може підтвердити документально. Крім того, він прямо заявив, що у нього "було чітке завдання від минулого прем'єр-міністра, що "Центренерго" в обов'язковому порядку викуповувати все державне вугілля", - йдеться в листі.

Юристи компанії зазначають, що якщо Трубаров знав про можливі корупційні правопорушення ПАТ "Центренерго" і мав "чітке завдання" від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана обов'язково викуповувати всі державне вугілля, "то як воно було оформлено і немає в цьому ознак кримінального злочину?". "Більш того, як Фонд державного майна і Трубаров допустили Кропачева до конкурсу, якщо у них була інформація про корупційні схеми в "Центренерго" з його участю?", - наголошується в листі.

На думку авторів, відсутність відповіддю на ці питання говорить про те, що такі твердження не містять під собою жодних доказів і є дезінформацією суспільства щодо реального стану речей". "Крім цього, ця недостовірна інформація завдає шкоди бізнес-репутації ТОВ "Укрдонінвест" і ганьбить ім'я Віталія Кропачева", - йдеться в документі.

Також юристи зазначають, що Трубаров вирішив не називати прізвища тих, хто, на його думку, зірвав конкурс з приватизації "Центренерго", тому що це політичне питання. Однак це не завадило говорити про бізнес  Кропачева.

"Вважаємо заяви Трубаров вільною інтерпретацією подій і помилковим твердженням з метою свідомого маніпулювання думкою громадськості і дискредитації бізнес-структур Віталія Кропачева. Ми звертаємося до в. о. голови Фонду держмайна України та порталу "РБК-Україна" з вимогою про спростування поширеної інформації недостовірною та такою, що не відповідає дійсності. У разі відмови, ми звернемося до суду з відповідним позовом", - йдеться у вимозі.

 
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