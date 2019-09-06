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06 сентября 2019, пятница, 11:18 499
Политика 2019-09-06T13:30:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" хочет поднять ренту на добычу железной руды и расширить под нее налоговую базу

"Слуга народа" хочет поднять ренту на добычу железной руды и расширить под нее налоговую базу

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") предлагает Верховной Раде расширить налоговую базу для ренты на добычу железной руды и увеличить ставку рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды с 8% до 10%.

Об этом говорится в законопроекте №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве", зарегистрированном в парламенте 30 августа, передают Українські Новини.

В свою очередь объединение металлургических предприятий "Укрметаллургпром" и Федерация металлургов Украины обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и другим органам власти в связи с данным законопроектом.

Металлурги отмечают, что предложения касательно кардинального изменения подхода к определению базы налогообложения рентных платежей для железорудных горнодобывающих предприятий вызывают очень серьезную обеспокоенность.

Так, базисом для расчета рентных платежей для горно-обогатительных комбинатов (ГОК) всегда была первичная обработка железорудного сырья, под которой подразумевается технологический процесс, конечной продукцией которого является добытая руда, которая, в свою очередь, используется в качестве сырья для получения товарной железорудной продукции ГОКа: концентрата, агломерата и окатышей.

"Технология производства товарной продукции ГОКа уже относится ко вторичной обработке, что требует применения специального высокотехнологичного оборудования, и которая не имеет ничего общего с первичной обработкой железной руды. Однако, по непонятным причинам, в новой редакции п.14.1.150 проекта Закона в категорию первичной обработки включен также и вышеупомянутый технологический процесс производства концентрата, агломерата и окатышей, что не имеет под собой никакого логического или экономического обоснования. По своей сути, это уже не рента на добычу полезного ископаемого (железной руды), а налог с оборота для железорудных ГОКов. Отметим, что подобный подход не применяется ни в какой другой добывающей отрасли – это то же самое, что, например, в нефтедобывающей отрасли объектом налогообложения рентным платежом вместо нефти становится бензин", - отмечается в сообщении "Укрметаллургпрома".

При этом, согласно сообщению, предложенный подход к определению рентных платежей не будет стимулировать развитие последующих технологических переделов и повышение качества продукции – проще будет производить и продавать самую примитивную продукцию с низкой добавленной стоимостью, нежели металлопродукцию третьего передела, поскольку себестоимость последней станет неконкурентной.

"Таким образом, внедрение нового дискриминационного подхода к налогообложению горнорудных предприятий Украины приведет к отказу от своих намерений со стороны потенциальных инвесторов, утрате традиционных рынков сбыта железорудного сырья и металлопродукции, значительному сокращению поступлений в бюджеты всех уровней и ухудшению социально-экономической ситуации не только в ведущих отечественных отраслях, но и в Украине в целом.

Поэтому, с учетом вышеизложенного, с целью предотвращения катастрофических последствий внедрения изменений в Налоговом кодексе, украинские металлурги считают необходимым приостановить рассмотрение указанного Законопроекта в предложенной редакции, и требуют широкого обсуждения данной темы с участием всех заинтересованных сторон, в том числе, специалистов и уполномоченных представителей ГМК Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в мае бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что считает низкой ставку ренты на добычу железной руды.

Больше новостей о: Слуга народа Железная руда Даниил Гетманцев

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