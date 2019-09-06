Россия готовила покушение на замглавы АП времен Порошенко, - следствие

Военная прокуратура заявляет, что российские спецслужбы готовили покушение на бывшего заместителя главы Администрации Президента, экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Валерия Кондратюка.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСогласно тексту ходатайств прокуроров Военной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлены 3 подозреваемых, которые по заказу спецслужб РФ и с помощью представителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" во второй половине 2017 года разработали совместный преступный план, который заключался в применении огнестрельного оружия и\/или взрывных устройств с целью убийства заместителя Главы Администрации Президента Кондартюка и военнослужащего Главного управления разведки Минобороны (предположительно, майора Кирилла Буданова).\r\nТекст определения суда\r\nТак, один из соучастников преступления должен был прибыть в Киев и приобрести взрывчатку и оружие, а также изучить маршруты передвижения жертв.\r\nВторой соучастник приехал в столицу в августе 2017 года и должен был организовать визуальное наблюдение за жертвами и приобщить пособников к подготовке преступлений.\r\nТретий фигурант дела за материальное вознаграждение согласился помогать диверсантам, приобрел 2 автомобиля и вел визуальное наблюдение за местами проживания Кондратюка и Буданова.\r\nБолее того, диверсанты арендовали квартиры по соседству с домом действующего года замглавы АП.\r\nДля осуществления убийства украинских разведчиков третий подозреваемый в 2017 году получил пистолет с глушителем и гранату.\r\nПлан покушения в 2017 году сорвался, так как диверсанты заметили слежку за собой и 26 декабря 2017 года срочно выехали из Украины, оружие было спрятано в горе строительного мусора на ул. Коллекторной в Дарницком районе Киева.\r\nПодозреваемые были задержаны в Киеве в апреле текущего года после неудавшегося покушения на Буданова - автомобиль разведчика был взорван, но пострадал сам диверсант, заложивший взрывчатку.\r\nНа запрос Українських Новин в Службе безопасности Украины подтвердили, что расследуют данное уголовное производство, а процессуальное руководство осуществляет Главная военная прокуратура.\r\n"По результатам рассмотрения сообщаем, что следственным управлением Главного управления (СБУ в Киеве и Киевской области) проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. ст. 258-3 (создание террористической группы), ч.1 ст. 14 ч.3 ст. 258 и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса", - сказано в ответе.\r\nОтвет СБУ\r\nСБУ отметило, что подробности расследования можно раскрыть только с разрешения прокурора.\r\nВ свою очередь, Главная военная прокуратура отказалась в ответе на запрос раскрыть подробности дела и сообщить о статусе Кондратюка в данном уголовном производстве.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4 сентября Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента.\r\nОн занимал эту должность с октября 2016 года, а до этого работал начальником Главного управления разведки и директором департаменты контрразведки СБУ.\r\n4 апреля правоохранители сообщили, что диверсант погиб после неудачной попытки заложить взрывчатку в автомобиль сотрудника разведки Буданова в Киеве.\r\n17 апреля Служба безопасности Украины заявила, что диверсант выжил и арестован.\r\nОн является гражданином России и членом диверсионной группы, которая по заказу российских спецслужб занималась уничтожением украинских офицеров разведки и контрразведки.