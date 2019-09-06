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06 сентября 2019, пятница, 11:00 296 Документ
Силовые структуры 2019-09-06T13:15:03+03:00
Українські Новини
Россия готовила покушение на замглавы АП времен Порошенко, - следствие

Россия готовила покушение на замглавы АП времен Порошенко, - следствие

Петр Порошенко и Валерий Кондратюк. Фото: wikipedia.org
Петр Порошенко и Валерий Кондратюк. Фото: wikipedia.org

Военная прокуратура заявляет, что российские спецслужбы готовили покушение на бывшего заместителя главы Администрации Президента, экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Валерия Кондратюка.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Согласно тексту ходатайств прокуроров Военной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлены 3 подозреваемых, которые по заказу спецслужб РФ и с помощью представителей самопровозглашенной "Донецкой народной республики" во второй половине 2017 года разработали совместный преступный план, который заключался в применении огнестрельного оружия и/или взрывных устройств с целью убийства заместителя Главы Администрации Президента Кондартюка и военнослужащего Главного управления разведки Минобороны (предположительно, майора Кирилла Буданова).

Текст определения судаТекст определения суда

Так, один из соучастников преступления должен был прибыть в Киев  и приобрести взрывчатку и оружие, а также изучить маршруты передвижения жертв.

Второй соучастник приехал в столицу в августе 2017 года и должен был организовать визуальное наблюдение за жертвами и приобщить пособников к подготовке преступлений.

Третий фигурант дела за материальное вознаграждение согласился помогать диверсантам, приобрел 2 автомобиля и вел визуальное наблюдение за местами проживания Кондратюка и Буданова.

Более того, диверсанты арендовали квартиры по соседству с домом действующего года замглавы АП.

Для осуществления убийства украинских разведчиков третий подозреваемый в 2017 году получил пистолет с глушителем и гранату.

План покушения в 2017 году сорвался, так как диверсанты заметили слежку за собой и 26 декабря 2017 года срочно выехали из Украины, оружие было спрятано в горе строительного мусора на ул. Коллекторной в Дарницком районе Киева.

Подозреваемые были задержаны в Киеве в апреле текущего года после неудавшегося покушения на Буданова - автомобиль разведчика был взорван, но пострадал сам диверсант, заложивший взрывчатку.

На запрос Українських Новин в Службе безопасности Украины подтвердили, что расследуют данное уголовное производство, а процессуальное руководство осуществляет Главная военная прокуратура.

"По результатам рассмотрения сообщаем, что следственным управлением Главного управления (СБУ в Киеве и Киевской области) проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. ст. 258-3 (создание террористической группы), ч.1 ст. 14 ч.3 ст. 258 и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса", - сказано в ответе.

Ответ СБУОтвет СБУ

СБУ отметило, что подробности расследования можно раскрыть только с разрешения прокурора.

В свою очередь, Главная военная прокуратура отказалась в ответе на запрос раскрыть подробности дела и сообщить о статусе Кондратюка в данном уголовном производстве.

Как сообщали Українськi Новини, 4 сентября Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности заместителя главы Администрации Президента.

Он занимал эту должность с октября 2016 года, а до этого работал начальником Главного управления разведки и директором департаменты контрразведки СБУ.

4 апреля правоохранители сообщили, что диверсант погиб после неудачной попытки заложить взрывчатку в автомобиль сотрудника разведки Буданова в Киеве.

17 апреля Служба безопасности Украины заявила, что диверсант выжил и арестован.

Он является гражданином России и членом диверсионной группы, которая по заказу российских спецслужб занималась уничтожением украинских офицеров разведки и контрразведки.

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