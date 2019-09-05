МВД сняло с розыска экс-замгенпрокурора Кузьмина

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.\r\nОб этом свидетельствует база розыска лиц, которые скрываются от следствия, передают Українськi Новини.\r\nСогласно базе данных, Ренат Кузьмин, первый заместитель генпрокурора времен бывшего Президента Виктора Януковича больше не числится в базе розыска.\r\nНа данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя".\r\nОтметим, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Кузьмину в захвате земельного участка и строительстве дома на базе отдыха в Пуще-Водице Киевской области.\r\nКузьмин находится в государственном розыске, но Интерпол отказался его объявлять в международный розыск. \r\nКак сообщали Українськi Новини, 9 августа экс-первый замгенпрокурора Кузьмин не явился на допрос в Генпрокуратуру. \r\nИз-за неявки экс-первого замгенпрокурора Кузьмина в суд ГПУ инициировала заочное расследование. В августе Генпрокуратура четырежды вызывала Кузьмина на допрос в качестве подозреваемого.