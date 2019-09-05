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05 сентября 2019, четверг, 20:45 56
Судебная власть 2019-09-05T21:45:02+03:00
Українські Новини
МВД сняло с розыска экс-замгенпрокурора Кузьмина

МВД сняло с розыска экс-замгенпрокурора Кузьмина

Ренат Кузьмин. Фото: facebook.com/RRKuzmin
Ренат Кузьмин. Фото: facebook.com/RRKuzmin

Министерство внутренних дел сняло с розыска бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина.

Об этом свидетельствует база розыска лиц, которые скрываются от следствия, передают Українськi Новини.

Согласно базе данных, Ренат Кузьмин, первый заместитель генпрокурора времен бывшего Президента Виктора Януковича больше не числится в базе розыска.

На данный момент Кузьмин является депутатом Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Отметим, в октябре 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Кузьмину в захвате земельного участка и строительстве дома на базе отдыха в Пуще-Водице Киевской области.

Кузьмин находится в государственном розыске, но Интерпол отказался его объявлять в международный розыск. 

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа экс-первый замгенпрокурора Кузьмин не явился на допрос в Генпрокуратуру.

Из-за неявки экс-первого замгенпрокурора Кузьмина в суд ГПУ инициировала заочное расследование. В августе Генпрокуратура четырежды вызывала Кузьмина на допрос в качестве подозреваемого.

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