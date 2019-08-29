Разумков выключил микрофон депутату Волошину за выступление на русском

Новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

Это случилось во время вопросов к претенденду на кресло вице-спикера Рады Стефанчука. Волошин сказал, что имеет право выступать на языке своих избирателей. После этого звук выступления в трансляции из Рады пропал. После того, как Олег Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

Ранее Волошин высмеял решение Нацсовета выдать санкцию NewsOne за высказанное в эфире мнение.

Волошин отстаивал право граждан Украины посещать Россию, поскольку там многие находят работу и возможность выжить в кризисное время.

Президент Зеленский во время избирательной кампании обещал проанализировать драконовский языковой закон и привети его в соответствие к европейским стандартам, но так этого и не сделал.