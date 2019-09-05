ОПЗЖ выступила за отмену медицинской реформы и подала соответствующий законопроект

"Оппозиционная платформа – За жизнь" подала законопроект об отмене медицинской реформы, которую внедряли с 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт политической силы.

"Оппозиционная платформа – За жизнь требует прекратить уничтожение украинцев под видом так называемой медреформы, поэтому зарегистрировала законопроект №1114, предусматривающий отмену закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", и настаивает на его немедленном принятии. Этим законом, который дал старт так называемой медреформе, была грубо нарушена ст. 49 Конституции Украины, гарантирующая каждому гражданину право на бесплатную медицинскую помощь в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. В результате люди были лишены качественного и доступного медобслуживания", – говорится в сообщении.

Партийцы также отметили, что так называемая медреформа стала как причиной быстрого роста цен на лекарства, так и причиной провала процесса вакцинации населения от инфекционных болезней.

"Люди умирают от ботулизма; сорваны государственные закупки лекарств, вследствие чего растет коррупция в отрасли; заработная плата врачей выплачивается с задержками, её обещанное повышение получили только отдельные специалисты. Не получают должной поддержки онкобольные, пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, люди с редкими болезнями, лечение которых не по карману украинцам", – возмутились в партии.

Кроме того, в заявлении подчеркнули, что, согласно данным Госстата, более чем на 20% сократилась сеть медучреждений, почти на 17% – количество больничных коек, на 8,1% уменьшилось количество врачей, и этот процесс продолжается.

"На конец 2018 года только 34,5% детей старше одного года вакцинированы от туберкулеза, против дифтерии, столбняка и коклюша – только 38%, против гепатита "В" – только 38,1%. Украина вошла в число стран-лидеров по распространению СПИДа, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. Просто катастрофической является демографическая ситуация – на 100 умерших рождается только 49 младенцев. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует прекратить истребление украинцев, вернуть им гарантированное Конституцией бесплатное медицинское обслуживание и обязать государство должным образом заботиться о своих гражданах", – подытожили в "Оппозиционной платформе – За жизнь".