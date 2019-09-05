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05 сентября 2019, четверг, 16:54 577
Политика 2019-09-05T16:55:59+03:00
Українські Новини
На обновленную Аллею художников теперь можно попасть от Андреевской церкви, - Кличко

На обновленную Аллею художников теперь можно попасть от Андреевской церкви, - Кличко

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественном открытии новой лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка", сообщает сайт Кличко.

"Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня - туристический маршрут, который уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви - по этой новой красивой лестнице. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее!", - сказал Кличко.

Новые лестницы построены по тому же принципу, что и лестницы, которые открыли в прошлом году от Пейзажной Аллеи в урочище Кожемяки. Это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступеньками.

Вечером лестница будет хорошо подсвечиваема. LED-подсветка вмонтирована даже в перила.

"Новую привлекательную локацию город создал в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем. Здесь присутствует Томаш Фиала - руководитель компании Dragon Capital, которая помогла воплотить этот проект. Спасибо!", - сказал Виталий Кличко.

В свою очередь Фиала отметил, что компания помогает городу не первый раз и в дальнейшем будет поддерживать интересные проекты.

"Мы передаем на баланс города этот объект. Стоимость его возведения стоила около 4-х миллионов гривен. Мы помогаем городу не впервые. Потому что живем здесь, работаем и в нашей компании широкая программа социальной ответственности. Мы любим Киев - очень красивый город, имеющий большой туристический потенциал", - сказал Томаш Фиала.

Новая лестница стала частью большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Также город уже завершает работы по реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка", через который проходит маршрут. В парке вымостили новые дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Возвели две новых беседки. А ту, что была в парке, - реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.

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