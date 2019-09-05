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05 вересня 2019, четвер, 16:54 227
Політика 2019-09-06T17:45:11+03:00
Українські Новини
На оновлену Алею художників тепер можна потрапити від Андріївської церкви, - Кличко

На оновлену Алею художників тепер можна потрапити від Андріївської церкви, - Кличко

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в урочистому відкритті нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка", повідомляє сайт Кличко.

"Ще декілька років тут були чагарники, а сьогодні - туристичний маршрут, що вже вподобали кияни та гості нашого міста. А тепер на оновлену Алею художників можна спуститися і від Андріївської церкви - цими новими гарними сходами. Наш київський Монмартр стає ще красивішим і зручнішим!" - сказав Кличко.

Нові сходи зведені за тим же принципом, що і сходи, які відкрили минулого року від Пейзажної Алеї в урочище Кожум’яки. Це збірна залізобетонна конструкція з дерев’яними сходинками.

Ввечері сходи будуть гарно підсвітлені. LED-підсвітка вмонтована навіть в перила.

"Нову привабливу локацію місто створило у співпраці і за підтримки меценатів. Я вдячний небайдужим бізнесменам, які люблять Київ і долучаються до втілення змін у ньому. Тут присутній Томаш Фіала - керівник компанії Dragon Capital, що допомогла втілити цей проект. Дякую вам!" - сказав Віталій Кличко.

У свою чергу Фіала зазначив, що компанія допомагає місту не вперше і надалі підтримуватиме цікаві проекти.

"Ми передаємо на баланс міста цей об‘єкт.  Вартість його зведення коштувала близько 4-х мільйонів гривень. Ми допомагаємо місту не вперше. Бо живемо тут, працюємо і у нашої компанії широка програма соціальної відповідальності. Ми любимо Київ – дуже гарне місто, що має великий туристичний потенціал", - сказав Томаш Фіала.

Нові сходи стали частиною великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Також місто вже завершує роботи з реконструкції другої черги парку "Володимирська гірка", через який проходить маршрут. У парку вимостили нові доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження. Звели дві нових альтанки. А ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки.

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