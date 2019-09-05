подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 16:05 364
Экономика 2019-09-05T16:06:56+03:00
Українські Новини
НАБУ склонило суд к нарушению норм процессуального права, - экс-глава НКРЭКУ

НАБУ склонило суд к нарушению норм процессуального права, - экс-глава НКРЭКУ

НАБУ проигрывает дело в отношении "Роттердам +", поэтому идет на процессуальные нарушения и подталкивает к этому суд. Об этом написал экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, комментируя сообщение директора НАБУ о получении разрешения суда на его задержание по делу "Роттердам +".

 "НАБУ не способно на открытый конкурентный процесс, потому что они в нем "в сухую" проигрывают нам. Именно поэтому НАБУ обращаются в суд после своего разгромного проигрыша и "в тихую" и без юридических оппонентов получают нужные себе решения без приглашения стороны защиты; занимаются сливами в СМИ", - написал Волк.

Он также отметил, что вместе со своими адвокатами будет определяться по дальнейшему своей защиты после получения решения суда. "Мы еще не получили решение суда. После получения и изучения - примем решение о дальнейшей защите", - написал Волк.

 Напомним, ранее ряд энергоэкспертов заявили, что дело НАБУ по "Роттердам +" не имеет судебной перспективы, и отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам +". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.
Архив
Новости
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:15
ОПЗЖ выступила за отмену медицинской реформы и подала соответствующий законопроект 17:05
Водитель BlaBlaCar, предполагаемо изнасиловавший девушку. Фото: Anastasia Lipinska/Facebook
Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку в лесу: полиция игнорировала дело 17:05
В Киеве кол-во отравившихся шаурмой возросло до 33 человек 16:56
На обновленную Аллею художников теперь можно попасть от Андреевской церкви, - Кличко 16:54
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Зинкевич на коляске не смогла попасть в буфет Рады 17:58
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok