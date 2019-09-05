В украинской экономике скоро откроется окно инвестиционных возможностей, – Загорий

Украину вскоре ожидает экономический подъем, в результате которого в стране откроется окно возможностей для бизнеса.

Такое мнение высказал совладелец ЧАО "Фармацевтическая компания "Дарница" Глеб Загорий в интервью журналисту Андрею Остапчуку, которое опубликовано на Youtube-канале AndrewOstapchuk.

"И отрасли, и регионы, и страны развиваются циклично. В нашей стране тоже будет нормальный экономический цикл – в смысле, подъем", - сказал Загорий.

Бизнесмен уточнил, что стартом подъема будет момент, "когда обычные люди начнут говорить, что стало лучше".

"Я это называю "окно возможностей", или некая эйфория и мода на инвестиции в Украину. Это ожидается, это в воздухе витает. Очень похоже, что это будет. Такой период уже был в 2006-2008 годах. Сейчас он будет короче, потому что на мир все-таки надвигается мировая рецессия. Год, полтора, максимум два для нашей страны", - отметил Загорий, добавив, что бизнесу обязательно стоит подготовиться к началу этого периода.

Как сообщалось, индекс потребительских настроений (ИПН) украинцев с июля 2018 по июль 2019 года вырос на 26,2 пункта и составил 88,0 по 200-балльной шкале. Авторы исследования, компания InfoSapiens отмечала, что ИПН таким образом достиг нового пикового значения. Самую высокую динамику показали индексы текущего личного дохода, а также ожидания роста экономики в ближайший год и следующие пять лет.



Рекорд зафиксирован и в продаже новых автомобилей. В июне-августе украинцы купили 22,4 тыс. новых легковых машин – это лучший результат, начиная с докризисного 2013 года.

Глеб Загорий родился в 1976 году. Имеет научную степень доктора фармацевтических наук. С 2009 по 2014 год работал генеральным директором "Дарницы". В 2014 году был избран народным депутатом Украины. Входил в парламентский комитет по делам ветеранов и людей с инвалидностью, был одним из инициаторов создания Министерства по делам ветеранов. Летом 2019 года после окончания каденции Верховной Рады VIII созыва ушел из политики, чтобы сосредоточиться на бизнес-деятельности.