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  • У новой власти нет кандидатур, способных конкурировать с действующим мэром Киева на выборах, - Таран
05 сентября 2019, четверг, 13:04 316
Политика 2019-09-05T14:45:03+03:00
Українські Новини
У новой власти нет кандидатур, способных конкурировать с действующим мэром Киева на выборах, - Таран

У новой власти нет кандидатур, способных конкурировать с действующим мэром Киева на выборах, - Таран

Кличко. Фото: пресс-служба
Кличко. Фото: пресс-служба

Новая власть увольняет Виталия Кличко с должности главы КГГА, потому что понимает, что на честных выборах против него некого выставить. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Виктор Таран.


"Сегодняшние события в столице показали, что новая власть не уверена, что сможет организовать победные выборы городского головы. У них банально нет кандидата, который бы хоть на половину в своих рейтингах мог приблизиться к уровню Кличко. Если бы была такая уверенность в своих силах, то они бы просто объявили перевыборы в столице ", - написал политолог.

Он также считает, что действия Офиса Президента является открытым наступлением на все местное самоуправление по всей стране, которое только начинается с Киева.

"Это не просто атака на столицу и на выбор киевлян. Фактически вчера началось наступление Офиса Президента на местное самоуправление в стране. Накануне местных выборов региональные элиты получили четкий угрожающий сигнал: или на следующих местных выборах вы будете поддерживать / избирать наших ставленников, или даже если ваши кандидаты победят, мы их уничтожим ", - считает эксперт.

Таран отметил, что своими действиями в столице Офис Президента дает четкий сигнал мэрам других городов и местных лидеров.

"Если хотите "выжить", срочно берите "дары" и двигайтесь в сторону Офиса Президента и попробуйте договориться. В противном случае ваша судьба будет еще хуже, чем у Кличко. Конечно, каждый будет выбирать свой путь, но они должны помнить, что договариваться с шантажистами - неблагодарное дело", - подчеркнул политолог.

По его мнению, подобные и решения власти приведут к жесткой оппозиции со стороны других политичних сил.

"Поскольку речь где о защите местного самоуправления в стране, Кличко может рассчитывать на поддержку политиков первого эшелона. Ляшко и Гройсман свою поддержку киевлянам уже высказали. Надеюсь, поддержат киевлян партии ЕС, Голос, Самопомощь, Свобода и Батькивщина", - резюмировал Виктор Таран.

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