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05 вересня 2019, четвер, 13:20 21
Силові структури 2019-09-06T14:00:12+03:00
Українські Новини
Екс-депутату Ради від "Радикальної партії" повідомили про підозру у побитті голови сільради Київської області

Екс-депутату Ради від "Радикальної партії" повідомили про підозру у побитті голови сільради Київської області

Сергій Скуратівський. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky
Сергій Скуратівський. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky

Прокуратура повідомила колишньому депутатові Верховної Ради Сергію Скуратовському (Радикальна партія Олега Ляшка) про підозру у побитті голови сільради Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за заявою сільського голови села Плахтянка про заподіяння йому тілесних ушкоджень одним з колишніх депутатів Ради.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний екс-депутат, перебуваючи на дорозі між селами Плахтянка та Андріївка Макарівського району Київської області, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин за мотивами надуманою образи завдав сільському голові удар, від якого потерпілий не втримався на ногах і впав на землю.

В результаті завданого удару потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Крім цього, під час зазначеного конфлікту Скуратівський погрожував сільському голові вбивством з мисливської рушниці.

В даний час у кримінальному провадженні Києво-Святошинської місцевої прокуратури колишньому депутату повідомлено про підозру, він оголошений в розшук.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національне антикоррупцитонное бюро заявив, що підозрює Скуратовського в корупції і підготував подання про зняття з нього недоторканності.

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