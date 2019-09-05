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05 сентября 2019, четверг, 11:38 926
Экономика 2019-09-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня нет желающих продать в Украину уголь по цене "Роттердам+", - Марунич

Сегодня нет желающих продать в Украину уголь по цене "Роттердам+", - Марунич

ДТЭК не смог купить уголь по цене "Роттердам+", поскольку она ниже цены реального импорта и в Украине нет желающих продать топливо по такой цене. 

Об этом заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

 
Эксперт сообщил, что компания ДТЭК заявила о готовности купить на биржевых торгах уголь для своих ТЭС по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", но не получила предложений. А также подчеркнул, что стоимость импорта угля в Украину превышает его цену по формуле – по формуле цена 1740 грн за тонну, а импорт – свыше 1900 грн за тонну.
 
"Цена по "Роттердам+" ниже, чем реальные цены угля, заходящего сюда по импорту. Вот и все. То есть, уже понятно, что "Роттердам+" 1740 гривен тонна. А уголь, который ДТЭК фактически, информация уже публичная, контрактовал, уже законтрактовал в Штатах и в Колумбии, - 1900 с плюсом гривен тонна. По схожей цене контрактовала уголь компания Центрэнерго за границей… В итоге получается, что цена, как бы там от этого не было печально, она объективная. "Роттердам+", при всей критике в отношении этой всей истории, не покрывает в настоящее время реальные затраты на импорт угля внутрь государства Украина. Поэтому и не купили", - объяснил Марунич.
 
По словам эксперта, в настоящее время в Украине есть дефицит угля, его запасы на складах на ТЭС вдвое меньше, чем в это же время в прошлом году, что грозит срывом отопительного сезона. "Нужно целенаправленно и быстро накапливать запасы угля на теплоэлектростанциях. По сути, его нужно закупать и импортировать", - считает Марунич.
 
Напомним, ранее ДТЭК заявил о готовности купить на Украинской энергетической бирже 450 000 тонн угля по цене, установленной по формуле "Роттердам+", для своих теплоэлектростанций. Формула "Роттердам+" предусматривает стоимость угля на бирже Роттердама и расходы на доставку из Роттердама в Украину.
 
По итогам биржевых торгов 3 сентября компания "ДТЭК" не смогла приобрести угольную продукцию по цене "Роттердам+", поскольку не получила предложений. Компания планировала купить 225 тысяч тонн угля.
 
По информации СМИ, на состоявшемся 19 августа совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле "Роттердам+", дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии.

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