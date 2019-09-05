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05 сентября 2019, четверг, 11:27 589
Политика 2019-09-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
Мэр Чернигова будет инициировать встречу глав городов с президентом Украины

Мэр Чернигова будет инициировать встречу глав городов с президентом Украины

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что будет инициировать встречу мэров областных центров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он заявил во время общегородской совещания в Чернигове, сообщает сайт Чернигова. 

По словам Атрошенко, на встрече он хотел бы поднять несколько важных для города вопросов, но в первую очередь сообщить, что все мэры Украины являются потенциальными союзниками Владимира Зеленского в положительных преобразованиях в стране. В то же время, во время некоторых реформ к их внедрению президенту и правительству не лишним будет послушать позицию городских голов. По мнению Атрошенко, такая встреча актуальна еще и в разрезе бюджетного процесса, который вскоре должен начаться.

"Сегодня идет тотальная перезагрузка власти в министерствах и службах. Поэтому важно несколько позиций в начале бюджетного процесса подчеркнуть: более мощные города имеют больше возможностей, другие - меньше, по замене и ремонтов инфраструктуры. Также нам стоит поговорить о финансировании из государственного бюджета делегированных полномочий, которые выполняют органы местного самоуправления".

Площадкой для такой встречи может стать Ассоциация городов Украины.

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