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05 сентября 2019, четверг, 10:28 642
Политика 2019-09-05T10:28:24+03:00
Українські Новини
Коломойский получил необходимый для статуса олигарха элемент, – Бондаренко

Коломойский получил необходимый для статуса олигарха элемент, – Бондаренко

После президентских и парламентских выборов, Игорь Коломойский получил третий необходимый для олигарха элемент – к финансовому и медийному ресурсу добавилось влияние на государственные органы власти.

Об этом рассказал политический эксперт Кость Бондаренко, пишет 24.ua.

"Действительно Игорь Коломойский соответствует всем критериям олигарха. Это человек, который лоббирует свои бизнес-интересы через политические инструменты, используя в том числе и фактор медиа-ресурса. У Коломойского есть все составляющие классического олигарха – политическое представительство во власти, влияние на власть, медиа и большой бизнес", – отмечает Кость Бондаренко.

Эксперт напоминает: Коломойский ранее регулярно устраивал корпоративные войны и был в них на первом плане.

"У Коломойского непростые отношения с Виктором Пинчуком из-за "Никопольского завода ферросплавов", – приводит примеры Бондаренко. – Также было противостояние с Ринатом Ахметовым, которое началось в 2014 году и продолжается до сих пор..."

В этих противостояниях Коломойский часто пользовался своим влиянием на власть и суды. И сейчас уже начал это делать.

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