Террористов "ДНР" финансировали аптеки Киева и Днипра

В Киеве и Днипре Службой безопасности Украины был раскрыт механизм финансирования террористической деятельности так называемой "ДНР" через реализацию лекарственных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в самоправозглашенной республике "ДНР" ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органов "ДНР".

СБУ блокировала механизм финансирования "ДНР". Фото: "СБУ"

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днипре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 млн гривен.

Также было обнаружено мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры, серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующие о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям с выводами средств подконтрольных предприятий.

Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5(финансирование терроризма) Уголовного кодекса, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Как сообщали Українскьі Новини, в августе Служба безопасности Украины задержала в Запорожье бывшего боевика подразделения "Боевые коты" мотострелковой бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики".