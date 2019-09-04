В оккупированном Донецке произошел взрыв шахты, есть жертвы

В оккупированном Донецке в шахте имени Сочинского погремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого "Министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики".

"Сегодня, около 9:30, произошел взрыв на территории шахты имени Скочинского. Взрыв произошел на поверхности - на пустыре, не задействован в производстве. Погиб один человек - сотрудник шахты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают сотрудники силовых структур "ДНР" и спасатели. Причины взрыва устанавливаются. Инцидент на производственный процесс не повлиял.

Шахта имени Скочинского расположена на западной окраине Донецка в Кировской районе возле поселка Старомихайловк. Ее называют одной крупнейших и современных шахт Донбасса.

Шахта входит в состав государственного объединения "Донецкая угольная энергетическая компания" (ГП "ДУЭК"). Ранее входила в состав треста "Донецкуголь".

Как сообщали Українські Новини, 19 июня в оккупированом Донецке возле Петровского исполкома прогремел мощный взрыв. Сообщалось, что снаряды прилетели в детскую больницу.