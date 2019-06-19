В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ

В оккупированом Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв. О происшествии сообщает блогер Necro Mancer, а также он опубликовал видео со звуком взрыва.

Согласно предварительной информации, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Очевидцы пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский.

В свою очередь сепаратистские СМИ сообщают об обстреле Донецка - якобы со стороны ВСУ был нанесен массированный удар с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов.

Как сообщают Українські Новини, три взрыва прозвучали в районе Донецка, где проживает "глава ДНР" и представители ОБСЕ.

А ранее главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка.

В Донецке снова прогремел взрыв: среди пострадавших кандидат на пост "главы ДНР".