подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
ONLINE
19.06.19 11:00 Интернет-конференция: "Требования к климатическим системам для крупных объектов недвижимости"

19 июня 2019, среда, 11:25 158
Происшествия 2019-06-19T11:26:50+03:00
Українські Новини
В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ

В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ

В оккупированом Донецке утром в среду, 19 июня, прогремел мощный взрыв. О происшествии сообщает блогер Necro Mancer, а также он опубликовал видео со звуком взрыва.

Согласно предварительной информации, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Очевидцы пишут о прилетевших снарядах якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский.

В свою очередь сепаратистские СМИ сообщают об обстреле Донецка - якобы со стороны ВСУ был нанесен массированный удар с применением артиллерии калибра 122 мм и минометов.

Как сообщают Українські Новини, три взрыва прозвучали в районе Донецка, где проживает "глава ДНР" и представители ОБСЕ.

А ранее главаря "ДНР" Захарченко взорвали в ресторане в центре Донецка.

В Донецке снова прогремел взрыв: среди пострадавших кандидат на пост "главы ДНР".

Больше новостей о: Взрыв война на Донбассе Взрыв в Донецке

Архив
Новости
"Роттердам+" закончился, - Герус 11:39
В оккупированном Донецке прозвучал сильный взрыв, снаряды прилетели в детскую больницу, - СМИ 11:25
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
ГБР открыло пятое дело против Порошенко в связи с формированием коалиции в Раде, - Портнов 11:08
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
Автомобиль заехал на пешеходный мост в Киеве. Скрншот видео facebook.com/makahon
На новый пешеходный "мост Кличко" заехал Mercedes: полиция ищет нарушителя 17:50
больше новостей
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Зеленский намерен разработать свой проект судебной реформы, - Богдан 14:46
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
Разумков рассказал, когда будут сидеть чиновники 17:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok