Окружной админсуд отказался рассматривать просьбу Насирова остановить процедуру ареста его средств в Великобритании

Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о законности направления Министерством юстиции запроса в Великобританию об аресте средств экс-главы ГФС.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения иск Романа Насирова по организации выполнения запроса Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на его средства, находящиеся за пределами Украины. Суд вынес соответствующее постановление, поскольку сторона истца повторно без уважительных причин не явилась на судебное заседание", - сказано в нем.\r\nОтмечается, что от представителя Насирова неоднократно поступали ходатайства об отложении рассмотрения данного дела, поскольку он не сможет принять участие в судебном заседании.\r\nОднако суд признал причины его неявки неуважительными, поскольку он не представил никаких надлежащих доказательств в подтверждение обстоятельств, которые делали невозможным его участие в судебном заседании.\r\nСуд решил, что повторное неприбытие как основание для оставления искового заявления без рассмотрения означает неявку в судебное заседание два или более раз без уважительных причин в течение всего рассмотрения дела.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее суд арестовал $300 тыс. Насирова на счетах в Великобритании.