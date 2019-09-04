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  • Окружной админсуд отказался рассматривать просьбу Насирова остановить процедуру ареста его средств в Великобритании
04 сентября 2019, среда, 17:31 136
Политика 2019-09-04T19:15:02+03:00
Українські Новини
Окружной админсуд отказался рассматривать просьбу Насирова остановить процедуру ареста его средств в Великобри

Окружной админсуд отказался рассматривать просьбу Насирова остановить процедуру ареста его средств в Великобритании

Фото:Насиров Роман.
Фото:Насиров Роман.

Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о законности направления Министерством юстиции запроса в Великобританию об аресте средств экс-главы ГФС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения иск Романа Насирова по организации выполнения запроса Шевченковского районного суда города Киева о наложении ареста на его средства, находящиеся за пределами Украины. Суд вынес соответствующее постановление, поскольку сторона истца повторно без уважительных причин не явилась на судебное заседание", - сказано в нем.

Отмечается, что от представителя Насирова неоднократно поступали ходатайства об отложении рассмотрения данного дела, поскольку он не сможет принять участие в судебном заседании.

Однако суд признал причины его неявки неуважительными, поскольку он не представил никаких надлежащих доказательств в подтверждение обстоятельств, которые делали невозможным его участие в судебном заседании.

Суд решил, что повторное неприбытие как основание для оставления искового заявления без рассмотрения означает неявку в судебное заседание два или более раз без уважительных причин в течение всего рассмотрения дела.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд арестовал $300 тыс. Насирова на счетах в Великобритании.

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