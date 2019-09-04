В августе Парубий получил в 6 раз больше зарплаты, чем в июле: у Геращенко и Сыроид зарплаты тоже выросли в разы

В августе Парубий получил в 6 раз больше зарплаты, чем в июле: у Геращенко и Сыроид зарплаты тоже выросли в ра

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за август составила 256,6 тыс. гривен, его первого заместителя Ирины Геращенко - 222 тыс. гривен, а заместителя председателя Оксаны Сыроид – 264,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Парубия за август составила 256 578 гривен.

Первый вице-спикер Геращенко получила в августе 222 069 гривен, а заместитель Сыроид – 264 704 гривны.

В сумму выплаты включен месячный оклад и денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска.

Кроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в августе были начислены по 35 322 гривен на выполнение депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Парубия в июле составила 42,3 тыс. гривен, Геращенко - 72,1 тыс. гривен, Сыроид - 42,3 тыс. гривен.

12 июля Рада закрыла последнюю 10-ю сессию 8-го созыва.

29 августа Рада 9-го созыва приняла присягу, а Рада 8-го созыва сложила свои полномочия.