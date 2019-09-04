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04 сентября 2019, среда, 13:38 67
Происшествия 2019-09-04T13:58:08+03:00
Українські Новини
У ректора Тернопольского вуза во дворе прогремел взрыв: он и жена в реанимации

У ректора Тернопольского вуза во дворе прогремел взрыв: он и жена в реанимации

Взрыв в Тернополе. Фото: Нацполиция
Взрыв в Тернополе. Фото: Нацполиция

Ректор Тернопольского университета и его жена получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета во дворе их дома в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении полиции области, передают Українськi Новини.

По данным полиции, в среду в 7:50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по ул. Тернопольской в ​​селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие.

Предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил сам ректор и его жена.

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

По данным СМИ, речь идет о взрыве во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Взрыв в Тернополе. Фото: НацполицияВзрыв в Тернополе. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 6:00 29 августа 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома в Дрогобыче.

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