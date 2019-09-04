У ректора Тернопольского вуза во дворе прогремел взрыв: он и жена в реанимации

Ректор Тернопольского университета и его жена получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета во дворе их дома в Тернопольской области.\r\nОб этом говорится в сообщении полиции области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным полиции, в среду в 7:50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по ул. Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие.\r\nПредварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил сам ректор и его жена.\r\nПострадавшие были доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.\r\nСведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.\r\nПродолжаются следственно-оперативные действия.\r\nПо данным СМИ, речь идет о взрыве во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.\r\nВзрыв в Тернополе. Фото: Нацполиция\r\nКак сообщали Українські Новини, по состоянию на 6:00 29 августа 8 человек (из них 1 ребенок) погибли и 7 (из них 4 детей) госпитализированы из-за обвала 28 августа дома в Дрогобыче.