У ректора Тернопольского вуза во дворе прогремел взрыв: он и жена в реанимации

Ректор Тернопольского университета и его жена получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета во дворе их дома в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении полиции области, передают Українськi Новини.

По данным полиции, в среду в 7:50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по ул. Тернопольской в ​​селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие.

Предварительно установлено, что во дворе хозяйства, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил сам ректор и его жена.

Пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

По данным СМИ, речь идет о взрыве во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Взрыв в Тернополе. Фото: Нацполиция

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