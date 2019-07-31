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31 июля 2019, среда, 17:20 329
Общество 2019-07-31T17:20:12+03:00
Українські Новини
За полгода украинцы женились в 5 раз чаще, чем разводились

За полгода украинцы женились в 5 раз чаще, чем разводились

С начала 2019 года украинцы зарегистрировали более 91 тысячи браков и более 18 тысяч разорвали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает 112.

"В целом в первом полугодии 2019 года в Украине было зарегистрировано: браков – 91 тыс. 698, расторгнуты – 18 тыс. 329", - сообщили в ведомстве.

При том отметим, что с начала года и по состоянию на 1 июля в учреждениях исполнения наказаний украинцы заключили 129 браков. 

Также отметим, что услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тыс. супружеских пар. 

На сегодняшний день пилотный проект "брак за сутки" реализуется в 67 населенных пунктах Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе влюбленные открыли две сотни бутылок шампанского одновременно и поставили рекорд.

А также в День влюбленных 2400 пар зарегистрировали брак.

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