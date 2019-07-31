За полгода украинцы женились в 5 раз чаще, чем разводились

С начала 2019 года украинцы зарегистрировали более 91 тысячи браков и более 18 тысяч разорвали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, передает 112.

"В целом в первом полугодии 2019 года в Украине было зарегистрировано: браков – 91 тыс. 698, расторгнуты – 18 тыс. 329", - сообщили в ведомстве.

При том отметим, что с начала года и по состоянию на 1 июля в учреждениях исполнения наказаний украинцы заключили 129 браков.

Также отметим, что услугой "Брак за сутки" в 2018 году в Киеве воспользовалось более 5 тыс. супружеских пар.

На сегодняшний день пилотный проект "брак за сутки" реализуется в 67 населенных пунктах Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе влюбленные открыли две сотни бутылок шампанского одновременно и поставили рекорд.

А также в День влюбленных 2400 пар зарегистрировали брак.