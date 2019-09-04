Криворучкина прокомментировала свою интимную переписку: "не завидуйте"

Народный депутат от Слуги народа Елена Криворучкина прокомментировала свою интимную смс-переписку во вторник, 3 сентября, в стенах Верховной Рады. Сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.\r\nКриворучкина передала "привет журналистам, которые ничего не слышали о вмешательстве в личную жизнь".\r\n"Я - не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения", - написала Криворучкина.\r\nОна также заявила, что не является кумой Юрия Корявченкова.\r\nКриворучкина также подчеркнула, что переписывалась в официальный перерыв.\r\n"В-третьих, не завидуйте", – сообщила нардеп.\r\nКак сообщали Українські Новини, депутат от "Слуги народа" сообщила "любимому" о снятии своей неприкосновенности.\r\nРанее соцсети высмеяли переписку депутата-роднюли Шахова с любовницей. Также журналисты сфотографировали секретную переписку Рабиновича и Грановского.