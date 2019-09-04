Продажи легковых автомобилей в августе повысились на 12,5%

В августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года продажи легковых автомобилей в Украине повысились на 12,5% до 8,3 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении асоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом августовский спрос на новые машины вырос на 12,5%. К тому же это самый лучший для внутреннего рынка результат за последние 19 месяцев", - говорится в нем.

Наибольшее количество среди зарегистрированных в прошлом месяце новых авто составили модели французской марки Renault – 1 422 единицы. Относительно августа 2018 года реализация новых Renault в Украине выросла на 44%.

Увеличив на 20% свои августовские продажи, второй результат продемонстрировала Toyota – 1 175 машин.

На третьем месте KIA, спрос на автомобили которой вырос на 71% до 817 единиц.

Четвертую строчку августовского рейтинга заняла Skoda – 601 авто (+49%).

Несмотря на 5-процентное падение регистраций, в пятерке лидеров удержался Nissan – 472 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк.

Также в ТОП-10 рынка новых легковых авто отчетного месяца вошли: Volkswagen – 453 единицы (+45%);

Hyundai – 381 единица (-16%);

Mazda – 232 единицы (-26%);

Audi – 219 единиц (+103%);

Suzuki – 200 единиц (-28%).

Бестселлером августа вновь стал автомобиль KIA Sportage, который был реализован 711 покупателям. За прошедший летний сезон в Украине свои первые номера получили 22,4 тыс. новых легковых машин.

Всего с начала года рынок новых легковых автомобилей достиг показателя 54,6 тыс. единиц, это на 2% больше, чем годом ранее.

Как сообщали Українськi Новини, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года продажи легковых автомобилей с пробегом повысились в 2,5 раза до 24 тыс. единиц.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 0,6% до 81,8 тыс. единиц.