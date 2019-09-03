Рабинович заявляет об опасности монархизации власти

Все, что сегодня происходит в украинской политике в целом и в Верховной Раде Украины в частности, – это "постановочный спектакль по монархизации власти". Такое мнение высказал сопредседатель фракции "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Вадим Рабинович.

"Народ дал Зеленскому максимальную поддержку, и теперь его команда что хочет, то и делает. Сказать, что это хорошо? Все знают, что это плохо. Плохо, когда власть никто не контролирует. Даже если президент – самый замечательный человек, ему разрешают назначить на ключевые должности "кума, брата, свата". Все же знают, чем это заканчивается. Но придумывают себе, что в этот раз все будет иначе", – заявил народный депутат.



Оппозиционер подчеркнул, что в европейском обществе нет такой практики.



"Там ни одна власть не может творить что захочет, потому что ее сдерживает оппозиция, у которой есть контрольные функции. У нас же еще и неприкосновенности лишают!" – отметил сопредседатель фракции.



Вадим Рабинович напомнил, что в прошлом созыве Рады нашлось девять человек, которых лишили неприкосновенности в сессионном зале, и ничего этому не мешало.



"Мы продолжим беднеть, массово выезжать из страны, но зато с депутатов сняли неприкосновенность. Но у меня вопрос: а мир будет? А экономическое процветание будет? Ответа нет!" – подчеркнул народный депутат.



Парламентарий уверен – новая власть наступает на старые грабли.



"Если дорога не ведет к храму, зачем нужна эта дорога? Во главе страны стоят те, кто был до этого: вместо Супрун работает ее помощница, министр финансов та, что была при Порошенко. Премьер-министр Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась правильным путем, но медленно! Теперь, оказывается, мы пойдем этим же путем, но быстро!.. Решения принимаются незаконно, хотя президент и его власть должны уравновешиваться сильной оппозицией, а нам не дают ни слова. Кум будет контролировать свата, а сват – брата. Оптимизма нет. Пойдем по проторенной дороге – по граблям", – резюмировал Вадим Рабинович.



