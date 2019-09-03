Лавренюка могут оставить в Мининфраструктуры, бизнес протестует, - СМИ

Глава общественной организации "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер опубликовал открытое обращение к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию с призывом не оставлять Лавренюка в руководстве министерств, сообщает delo.ua.

"Мне стало достоверно известно о том, что Юрий Лавренюк (зам министра по коррупции) планирует остаться в Министерстве инфраструктуры Украины. И эти планы близки к реализации!" — написал Шульмейстер на своей странице в социальной сети "Facebook".

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский поставил довольно амбициозные задачи перед правительством остановить воровство в государственных предприятиях, обеспечить ежегодно рост ВВП на уровне 10-12%, обеспечить заход в страну инвестиций и так далее. И эти задачи, по мнению Шульмейстера, реализуемы, но только в условиях минимизации влияния олигархов на власть, а также при смене людей во власти.

"Я призываю вас руководствоваться в подборе кадров на руководящие позиции не личной преданностью, не навязыванием кем-то с неизвестными мотивами, а исключительно порядочностью, управленческими качествами и профессионализмом… Обращаюсь к вам от имени бизнеса. Если ситуация в транспорте быстро не исправится, это приведет к катастрофам в железной дороге и полной остановке "Укрзализныци", дальнейшему разрушению мостов и шлюзов, бестолковой потери ресурса на неэффективном ремонте дорог, попаданию Украины в черные списки по морю", — говорится в обращении к премьер-министру и новому министру инфраструктуры Украины.

По словам Шульмейстера, в украинском бизнесе сегодня есть много качественных людей, которые могут войти в менеджмент министерства.

"Так было и в 2015 году, когда крупные аудиторские компании дали своих аналитиков в Министерство инфраструктуры. Обращайтесь к нам, и мы поможем. Мы голосовали за то, чтобы у всех нас получилось", — написал Шульмейстер.

Как известно, Юрий Лавренюк занимает должность заместителя министра инфраструктуры с мая 2016 года. До сегодняшнего дня Лавренюк в министерстве курировал все государственные предприятия, находящиеся в ведении Мининфраструктуры, в том числе ключевые — Администрацию морских портов Украины, "Аэрорух", Международный аэропорт "Борисполь" и так далее.

"Без него "не проходило" ни одно решение в кадровой, имущественной, законодательной и других сферах. Кулуарная бюрократическая система принятия решений была ориентирована на интересы Лавренюка и политиков, которые стоят за его спиной, а не на интересы людей и украинской экономики. Система, которая вместо преодоления плодит коррупцию — это повседневная реальность государственного управления в Министерстве инфраструктуры в 2016-2019 годах", — заявил Владимир Шульмейстер в своем обращении.

По его словам, именно за время руководства Лавренюка в министерстве происходили самые громкие коррупционные скандалы в сфере, связанные, в частности, с неэффективным габаритно-весовым контролем на дорогах, продажей разрешений на осуществление международных автоперевозок, поборами инспекторов, контролирующих морские судна в портах и так далее.

"Деятельность этого государственного служащего, безусловно, заслуживает вашего пристального внимания, а также новоизбранного Генерального прокурора Украины", — отметил глава ОО "Инфраструктурный совет".

В его обращении также говорится, что все украинское транспортное сообщество погубили такие вещи в отрасли, как фактическое уничтожение надзора за безопасностью мореплавания в портах из-за так называемой "реформы капитанов портов", коммерциализацию охраны территорий морских портов, создание ГП "Морречсервис", которое агрессивно навязывает морским агентам платные услуги по оформлению судна связывают именно с именем Юрия Лавренюка.

Представители бизнеса, профильных ассоциаций и общественных организаций поддержали Владимира Шульмейстера и также подписались под его обращением. Среди подписантов значатся представители группы компаний "Трансшип", UPSS Terminals, "Украинского Транспортного Союза", ЧАО ИСРЗ, "Азовского центра подготовки моряков", Морской палаты Украины, Ассоциации морских агентств Украины, Украинского Дунайского пароходства и другие.

Эксперт морского портала Seafarers Journal, региональный директор филиалов Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в городе Мариуполь и Херсон Олег Григоров, в свою очередь, также выступил категорически против того, чтобы Юрий Лавренюк остался в менеджменте Мининфраструктуры, да еще и получил повышение до должности первого заместителя.

"Зло для морской отрасли Украины в лице Юрия Лавренюка снова пытается войти в управление морской отраслью, заняв место первого заместителя министра, чтобы сохранить уже созданные и действующие коррупционные схемы в вопросах взяточничества и поборов, в том числе и с моряков в Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков", — заявил Григоров.

Если Юрий Лавренюк не будет уволен с должности заместителя министра инфраструктуры Украины, Владимир Шульмейстер и поддержавшие его представители бизнеса и общественности обещают устроить акцию гражданского неповиновения под стенами Кабинета министров Украины.

"Я лично обещаю, что сделаю все возможное, чтобы донести неотвратимость полной смены руководства Министерства инфраструктуры до Президента Украины", — указал Владимир Шульмейстер в обращении.