Лавренюка можуть залишити в Мінінфраструктури, бізнес протестує, - ЗМІ

Голова громадської організації "Інфраструктурна рада" Володимир Шульмейстер опублікував відкрите звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука і міністра інфраструктури Владислава Криклія із закликом не залишати Лавренюка в керівництві міністерств, повідомляє delo.ua.

"Мені стало достовірно відомо про те, що Юрій Лавренюк (завміністра з корупції) планує залишитися в Міністерстві інфраструктури України. І ці плани близькі до реалізації!" - написав Шульмейстер на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook".

За його словами, Президент України Володимир Зеленський поставив досить амбітні завдання перед урядом зупинити злодійство в державних підприємствах, забезпечити щорічне зростання ВВП на рівні 10-12%, забезпечити захід у країну інвестицій і так далі. І ці завдання, на думку Шульмейстера, реалізовані, але тільки в умовах мінімізації впливу олігархів на владу, а також при зміні людей у ​​владі.

"Я закликаю вас керуватися в підборі кадрів на керівні позиції не особистою відданістю, не нав'язуванням кимось з невідомими мотивами, а виключно порядністю, управлінськими якостями і професіоналізмом... Звертаюся до вас від імені бізнесу. Якщо ситуація в транспорті швидко не виправиться, це призведе до катастроф в залізниці і повної зупинки "Укрзалізниці", подальшого руйнування мостів і шлюзів, недолугої втрати ресурсу на неефективному ремонті доріг, потрапляння України в чорні списки по морю", - йдеться в зверненні до прем'єр-міністра і нового міністра інфраструктури України.

За словами Шульмейстера, в українському бізнесі сьогодні є багато якісних людей, які можуть увійти в менеджмент міністерства.

"Так було і в 2015 році, коли великі аудиторські компанії дали своїх аналітиків до Міністерства інфраструктури. Звертайтеся до нас, і ми допоможемо. Ми голосували за те, щоб у всіх нас вийшло", - написав Шульмейстер.

Як відомо, Юрій Лавренюк обіймає посаду заступника міністра інфраструктури з травня 2016 року. До сьогоднішнього дня Лавренюк в міністерстві курирував усі державні підприємства, підпорядковані Мінінфраструктури, в тому числі ключові - Адміністрацію морських портів України, "Аерорух", Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і так далі.

"Без нього" не проходило "жодне рішення в кадровій, майновій, законодавчій та інших сферах. Кулуарна бюрократична система прийняття рішень була орієнтована на інтереси Лавренюка і політиків, які стоять за його спиною, а не на інтереси людей і української економіки. Система, яка замість подолання плодить корупцію - це повсякденна реальність державного управління в Міністерстві інфраструктури в 2016-2019 роках", - заявив Володимир Шульмейстер у своєму зверненні.

За його словами, саме за час керівництва Лавренюка в міністерстві відбувалися найгучніші корупційні скандали в сфері, пов'язані, зокрема, з неефективним габаритно-ваговим контролем на дорогах, продажем дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень, поборами інспекторів, які контролюють морські судна в портах тощо.

"Діяльність цього державного службовця, безумовно, заслуговує вашої пильної уваги, а також новообраного Генерального прокурора України", - зазначив голова ГО "Інфраструктурна рада".

У його зверненні також йдеться про те, що все українське транспортне співтовариство згубили такі речі в галузі, як фактичне знищення нагляду за безпекою мореплавства в портах через так звану "реформу капітанів портів", комерціалізація охорони територій морських портів, створення ДП "Морречсервіс", яке агресивно нав'язує морським агентам платні послуги з оформлення судна, що пов'язують саме з ім'ям Юрія Лавренюка.

Представники бізнесу, профільних асоціацій та громадських організацій підтримали Володимира Шульмейстера і також підписалися під його зверненням. Серед підписантів значаться представники групи компаній "Трансшип", UPSS Terminals, "Українського Транспортного Союзу", ПрАТ ІСРЗ, "Азовського центру підготовки моряків", Морської палати України, Асоціації морських агентств України, Українського Дунайського пароплавства та інші.

Експерт морського порталу Seafarers Journal, регіональний директор філій Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків в місті Маріуполь і Херсон Олег Григоров, в свою чергу, також виступив категорично проти того, щоб Юрій Лавренюк залишився в менеджменті Мінінфраструктури, та ще й отримав підвищення до посади першого заступника.

"Зло для морської галузі України в особі Юрія Лавренюка знову намагається увійти в управління морською галуззю, зайнявши місце першого заступника міністра, щоб зберегти вже створені і діючі корупційні схеми в питаннях хабарництва і поборів, в тому числі і з моряків в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків", - заявив Григоров.

Якщо Юрія Лавренюка не буде звільнено з посади заступника міністра інфраструктури України, Володимир Шульмейстер і представники бізнесу, що його підтримали, та громадськості обіцяють влаштувати акцію громадянської непокори під стінами Кабінету міністрів України.

"Я особисто обіцяю, що зроблю все можливе, щоб донести невідворотність повної зміни керівництва Міністерства інфраструктури до Президента України", - вказав Володимир Шульмейстер у зверненні.