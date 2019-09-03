"Власти" Крыма передали Крымский природный заповедник России

Правительство Крыма, подконтрольное Москве передало земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России.Об этом передает "Крым.Реалии".\r\nСогласно сообщению, соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании российского правительства Крыма.\r\nПо словам главы Министерства природы России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2014 году совет Крыма национализировал леса, охотничьи угодья и заповедники региона.\r\nМинистерство природы России в 2014 году разработало проект постановления правительства, согласно которому все государственные природные заповедники Крыма, а также природные заказники и национальные парки переходят в ведение ведомства.\r\nВ октябре 2018 года Министерство юстиции Украины закупило за 12,5 млн гривен услуги голландских и украинских юристов для участия в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности коллекции "скифского золота".