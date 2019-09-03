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03 сентября 2019, вторник, 17:45 425
Политика 2019-09-03T18:03:57+03:00
Українські Новини
"Власти" Крыма передали Крымский природный заповедник России

"Власти" Крыма передали Крымский природный заповедник России

Крым отдал во владение России один из своих заповедников. Фото:crimeaguide.com
Крым отдал во владение России один из своих заповедников. Фото:crimeaguide.com

Правительство Крыма, подконтрольное Москве передало земли Крымского природного заповедника в федеральную собственность России.Об этом передает "Крым.Реалии".

Согласно сообщению, соответствующее распоряжение было принято 3 сентября на заседании российского правительства Крыма.

По словам главы Министерства природы России Дмитрия Кобылкина, федеральный статус позволит увеличить финансирование, создаст дополнительные возможности для поддержания на территориях режима особой охраны.

Как сообщали Українські Новини, в 2014 году совет Крыма национализировал леса, охотничьи угодья и заповедники региона.

Министерство природы России в 2014 году разработало проект постановления правительства, согласно которому все государственные природные заповедники Крыма, а также природные заказники и национальные парки переходят в ведение ведомства.

В октябре 2018 года Министерство юстиции Украины закупило за 12,5 млн гривен услуги голландских и украинских юристов для участия в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности коллекции "скифского золота".

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