В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

В Киеве под стенами СБУ движение "Вирок" разместило "аллею антигероев". Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак.\r\n"Мы, движение "Вирок" сегодня под стенами СБУ открыли аллею-мудаков.\r\n\r\nТолик Матиос отдел "К" контрабанда.\r\nСаня Грановский отдел "С" суды.\r\nБоря Филатов отдел "М" мостостроения".\r\n\r\nТакже они написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.\r\n"А также написали официальное обращение к председателю СБУ Ивану Баканову и передали ему дуршлаг и вилку, чтобы он имел возможность снимать с ушей ту лапшу, которую ему навесил Толик Матиос о своем профессионализме.\r\nМатиос, если и является профессионалом, то это исключительно в области собственного обогащения через контрабанду".\r\nНапомним, Анатолий Матиос может возглавить департамент "К" СБУ.