В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

В Киеве под стенами СБУ движение "Вирок" разместило "аллею антигероев". Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак.

"Мы, движение "Вирок" сегодня под стенами СБУ открыли аллею-мудаков.

Толик Матиос отдел "К" контрабанда.

Саня Грановский отдел "С" суды.

Боря Филатов отдел "М" мостостроения".

Также они написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.

"А также написали официальное обращение к председателю СБУ Ивану Баканову и передали ему дуршлаг и вилку, чтобы он имел возможность снимать с ушей ту лапшу, которую ему навесил Толик Матиос о своем профессионализме.

Матиос, если и является профессионалом, то это исключительно в области собственного обогащения через контрабанду".

Напомним, Анатолий Матиос может возглавить департамент "К" СБУ.