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03 сентября 2019, вторник, 16:59 524
Общество 2019-09-03T17:02:59+03:00
Українські Новини
В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

В Киеве под стенами СБУ открыли "аллею антигероев", - журналист

В Киеве под стенами СБУ движение "Вирок" разместило "аллею антигероев". Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Василий Крутчак.

"Мы, движение "Вирок" сегодня под стенами СБУ открыли аллею-мудаков.

  • Толик Матиос отдел "К" контрабанда.
  • Саня Грановский отдел "С" суды.
  • Боря Филатов отдел "М" мостостроения".

Также они написали обращение к председателю СБУ Ивану Баканову.

"А также написали официальное обращение к председателю СБУ Ивану Баканову и передали ему дуршлаг и вилку, чтобы он имел возможность снимать с ушей ту лапшу, которую ему навесил Толик Матиос о своем профессионализме.

Матиос, если и является профессионалом, то это исключительно в области собственного обогащения через контрабанду".

Напомним, Анатолий Матиос может возглавить департамент "К" СБУ.

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