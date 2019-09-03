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03 сентября 2019, вторник, 16:27 330
Политика 2019-09-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко проверил, как ремонтируют внутриквартальные проезды на Троещине

Кличко проверил, как ремонтируют внутриквартальные проезды на Троещине

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как ремонтируют внутриквартальные проезды на Троещине - Выгуровский бульвар и прилегающие территории по отдельным адресам на улице Бальзака, Выгуровском бульваре, проспекте Маяковского. Об этом пишет пресс-служба.

"В столице продолжается ремонт не только дорог, но и дворов и межквартальных проездов. Немало киевских дворов, в частности на Троещине, не ремонтировали с тех пор как сдали жилые дома в эксплуатацию - с 50-х годов прошлого века", - сказал Кличко. - Сегодня мы проверили, как осуществили капитальный ремонт на Выгуровском бульваре и внутриквартальных проездах и придомовых территориях. Ранее здесь было сложно пройти - ямы, много небрежно припаркованных автомобилей. Теперь Выгуровский - единственный пешеходный бульвар на Троещине - стал любимым местом для прогулок детей и родителей. Местные жители довольны, а это - лучшая оценка", - подчеркнул мэр Киева.

Начали работы на бульваре и прилегающих территориях в июле этого года. А планируют завершить уже в конце сентября. Сейчас завершили капремонт бульвара и 5 дворов. Осталось убрать МАФы в начале бульвара и осуществить там капремонт и завершить работы по благоустройству - ограждение зеленых зон и озеленение территорий. Продолжаются также работы по установке новых лав и урн. Планируют обустроить и 50 антипарковочных столбиков. Пока их функцию временно выполняют установленные полусферы.

В рамках ремонтных работ устроено новое покрытие тротуаров с фема и асфальтобетона, асфальтобетонное покрытие проездов придомовых территорий, установили 21 опору наружного освещения и 26 LED-светильников.

Длина бульвара - 550 метров. Ширина - от 6 до 20 метров.

Всего на обновление межквартальных проездов и дворов из бюджета города в этом году выделили почти полмиллиарда гривен. Обновят асфальт и благоустроят территорию более чем на 800 объектах.
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