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03 сентября 2019, вторник, 16:13 1659
Экономика 2019-09-03T16:14:10+03:00
Українські Новини
Цель дела "Роттердам+" - льготные тарифы для бизнеса Коломойского, - СМИ

Цель дела "Роттердам+" - льготные тарифы для бизнеса Коломойского, - СМИ

Из-за дела "Роттердам +" Игорь Коломойский добивается льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. Об этом говорится в материале интернет-издания "Главком" "Наступление Коломойского. Почему антикоррупционные органы помогают олигарху?". 

"Для чего тогда наш герой спускается на более низкий "левел" и объявляет войну, скажем, Дмитрию Вовку и членам НКРЭКУ? Олигарх, который воюет с госменеджментом, выглядит несолидно. Пожалуй, Вовк раздражает его заявлениями о том, что цель давления в рамках дела" Роттердам+" - это получить льготные тарифы на электроэнергию для своих энергонеэффективных устаревших ферросплавных заводов, в себестоимости которых затраты на электроэнергию составляют 50%", - говорится в материале.

Автор напомнил, что во времена правительства Азарова предприятия олигарха получали электроэнергию на льготных условиях, а после их отмены бизнес Коломойского только за два года (2016-2017) потерял 4 млрд грн. Поэтому сейчас он из-за давления делом "Роттердам+" пытается вернуть льготы для своего бизнеса.

"В суровые времена Януковича, в частности, в 2013 году, эти заводы сэкономили благодаря льготному тарифу почти 2 млрд грн ($ 250 млн). Инвестобязательства по энергосбережению на 161 млн грн ($20 млн) не были выполнены. Когда тарифы выросли, расходы ферросплавных заводов только за 2016-2017 годы дополнительно выросли на 4 млрд грн", - говорится в статье.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

Генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс выразил мнение, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, а привязка к индексу API2 (цена в порту Роттердам) абсолютно корректна.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +". Относительно каждого из шести человек суд отказал НАБУ в ходатайстве о заключении под стражу.

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