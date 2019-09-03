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03 вересня 2019, вівторок, 16:11 6
Життя 2019-09-03T17:15:02+03:00
Українські Новини
Оприлюднено список претендентів Букерівської премії

Оприлюднено список претендентів Букерівської премії

Букерівська премія. Фото:instagram\thebookerprizes
Букерівська премія. Фото:instagram\thebookerprizes

У ЗМІ з'явився список письменників, які претендують на Букерівську премію. Про це повідомляє BBC Україна.

Букерівська премія вважається однією з найпрестижніших премій у світі англомовної літератури. Щорічно нею відзначають кращі романи, написані англійською мовою.

У список останньої Букерівської премії увійшли твори 6 авторів, зокрема, Маргарет Етвуд і Салмана Рушді.

На даний момент список претендентів на перемогу виглядає так:

  1. Етвуд - The Testaments;
  2. Салман Рушді - Quichotte;
  3. Люсі Елман - Ducks, Newburyport;
  4. Бернардин Ернесто - Girl, Woman, Other;
  5. Чигози Обиома - An Orchestra of Minorities;
  6. Еліф Шафак - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World;

 

Салман Рушді.Фото:Lavin AgencyСалман Рушді. Фото:Lavin Agency

Маргарет Етвуд була внесена в короткий список завдяки роману The Testaments, який вийде наступного тижня. Це продовження антиутопії "Розповідь служниці", яка стала основою однойменного серіалу стримингового сервісу Hulu. Він вважається одним з найуспішніших багатосерійних стрічок останніх років. Події The Testaments розгортаються через 15 років після тих, що описані в "Розповідь служниці".

Маргарет Этвуд.Фото:thebookerprizes.comМаргарет Етвуд. Фото:thebookerprizes.com

Маргарет Етвуд і Салмон Рушді раніше вже ставали лауреатами Букерівської премії - у 2000 і 1981 роках.

Фінальна урочиста церемонія запланована на 14 жовтня. На ній оголосять ім'я переможця.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Букерівську премію з літератури отримала письменниця з Північної Ірландії (Великобританія) Анна Бернс зі своїм романом "Молочник" (Milkman).

В 2017 році почесне звання переможця Букерівської премії отримав письменник із США Джордж Сондерс зі своїм романом "Лінкольн в бардо" (Lincoln in the Bardo).

 
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