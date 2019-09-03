Оприлюднено список претендентів Букерівської премії

У ЗМІ з'явився список письменників, які претендують на Букерівську премію. Про це повідомляє BBC Україна. \r\nБукерівська премія вважається однією з найпрестижніших премій у світі англомовної літератури. Щорічно нею відзначають кращі романи, написані англійською мовою.\r\nУ список останньої Букерівської премії увійшли твори 6 авторів, зокрема, Маргарет Етвуд і Салмана Рушді.\r\nНа даний момент список претендентів на перемогу виглядає так:\r\n\r\nЕтвуд - The Testaments;\r\nСалман Рушді - Quichotte;\r\nЛюсі Елман - Ducks, Newburyport;\r\nБернардин Ернесто - Girl, Woman, Other;\r\nЧигози Обиома - An Orchestra of Minorities;\r\nЕліф Шафак - 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World;\r\n\r\n \r\nСалман Рушді. Фото:Lavin Agency \r\nМаргарет Етвуд була внесена в короткий список завдяки роману The Testaments, який вийде наступного тижня. Це продовження антиутопії "Розповідь служниці", яка стала основою однойменного серіалу стримингового сервісу Hulu. Він вважається одним з найуспішніших багатосерійних стрічок останніх років. Події The Testaments розгортаються через 15 років після тих, що описані в "Розповідь служниці".\r\nМаргарет Етвуд. Фото:thebookerprizes.com\r\nМаргарет Етвуд і Салмон Рушді раніше вже ставали лауреатами Букерівської премії - у 2000 і 1981 роках.\r\nФінальна урочиста церемонія запланована на 14 жовтня. На ній оголосять ім'я переможця.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Букерівську премію з літератури отримала письменниця з Північної Ірландії (Великобританія) Анна Бернс зі своїм романом "Молочник" (Milkman).\r\nВ 2017 році почесне звання переможця Букерівської премії отримав письменник із США Джордж Сондерс зі своїм романом "Лінкольн в бардо" (Lincoln in the Bardo).\r\n