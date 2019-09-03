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03 сентября 2019, вторник, 15:53 422
Бизнес 2019-09-03T17:30:03+03:00
Українські Новини
Руководитель "Спецтехноэкспорта" сообщил о рекордных контрактах, - СМИ

Руководитель "Спецтехноэкспорта" сообщил о рекордных контрактах, - СМИ

Владислав Бельбас. Фото: liga.net
Владислав Бельбас. Фото: liga.net

Директор госкомпании "Спецтехноэкспорт", входящей в состав Укроборонпрома, Владислав Бельбас сообщил, что в течение семи месяцев 2019 предприятие заключило новых внешнеэкономических контрактов общей стоимостью $337 млн. По его словам, это рекордный показатель компании-спецэкспортера за последние 10 лет, сообщает defence-ua.

"Что касается подписания новых контрактов, то мы уже превысили прошлогодние показатели. По состоянию на сегодня (семь месяцев 2019) мы уже подписали новых контрактов общей стоимостью $337 млн. Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет. Теперь главное, чтобы внутри страны меньше палки в колеса ставили в процессе их реализации", - заявил Владислав Бельбас в своем интервью изданию Defense Express.

В прошлом году "Спецтехноэкспорт" также показал высокую динамику заключения новых оборонных контрактов с иностранными партнерами. Как указано в Отчете о работе предприятия, за 2018 год компанией было подписано новых контрактов на сумму $282,5 млн, в 2017 году этот показатель составлял лишь $114,4 млн.

Общий объем экспорта вооружений Украины в последние годы оценивается в $600-700 млн. В довоенный период Украина в среднем ежегодно зарабатывала $ 1 млрд на продаже вооружений.

Среди основных стран партнеров "Спецтехноэкспорта" по объемам сотрудничества Владислав Бельбас назвал Индию, где компания одновременно отрабатывает более 90 оборонных проектов, и Турцию, где идет работа в том числе по созданию совместных образцов вооружений.

Как отмечалось ранее, в июне 2019 году в Украине завершились квалификационные испытания первого Украины-турецкого боевого модуля "SERDAR", созданного по заказу третьих стран.

 
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