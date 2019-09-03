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03 вересня 2019, вівторок, 15:53 307
Бізнес 2019-09-03T17:45:02+03:00
Українські Новини
Керівник "Спецтехноекспорта" повідомив про рекордні контракти, - ЗМІ

Керівник "Спецтехноекспорта" повідомив про рекордні контракти, - ЗМІ

Владислав Бельбас. Фото: liga.net
Владислав Бельбас. Фото: liga.net

Директор держкомпанії "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", Владислав Бельбас повідомив, що протягом семи місяців 2019 підприємство уклало нові зовнішньоекономічні контрактів загальною вартістю $337 млн. За його словами, це рекордний показник компанії-спецекспортера за останні 10 років, повідомляє defence-ua.

"Що стосується підписання нових контрактів, то ми вже перевищили минулорічні показники. Станом на сьогодні (сім місяців 2019) ми вже підписали нові контракти загальною вартістю $337 млн. Новий рекордний показник за останні 10 років. Тепер головне, щоб усередині країни менше палиці в колеса ставили в процесі їх реалізації", - заявив Владислав Бельбас у своєму інтерв'ю виданню Defense Express.

У минулому році "Спецтехноекспорт" також показав високу динаміку укладення нових оборонних контрактів з іноземними партнерами. Як зазначено у Звіті про роботу підприємства, за 2018 рік компанією було підписано нових контрактів на суму $282,5 млн, у 2017 році цей показник становив лише $114,4 млн.

Загальний обсяг експорту озброєнь України в останні роки оцінюється в $600-700 млн. В довоєнний період Україна в середньому щорічно заробляла $ 1 млрд на продажі озброєнь.

Серед основних країн-партнерів "Спецтехноекспорта" за обсягами співпраці Владислав Бельбас назвав Індію, де компанія одночасно відпрацьовує понад 90 оборонних проектів, і Туреччину, де йде робота у тому числі щодо створення спільних зразків озброєнь.

Як зазначалося раніше, в червні 2019 року в Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого України-турецького бойового модуля "SERDAR", створеного на замовлення третіх країн.

 
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