6.09.19 9:30 Круглый стол по инициативе "Residence of Startups": "Startup: От идеи к успеху"

6 сентября 2019 года, в 9:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол по инициативе "Residence of Startups" на тему: "Startup: От идеи к успеху".\r\nВопросы к обсуждению:\r\n\r\nКаким должен быть стартап, чтобы его "отобрали"?\r\nКреативность, цепкость, находчивость, опыт и осведомленность - помогут ли они команде стартапа стать доминантной в своей категории?\r\nНа кого ориентироваться?\r\nКак оценить идею на ее провальность (успешность), основные критерии?\r\nСовременные мировые тенденции развития стартапов.\r\n\r\nУчастники:\r\n\r\nЕлена Хотенко, председатель Совета ОО "Институт налоговых реформ";\r\nДенис Кавилин, председатель Наблюдательного Совета "Residence of Startups";\r\nРуслан Анфилов, исполнительный директор "Residence of Startups";\r\nАндрей Станиславский, координатор программы "Residence of Startups";\r\nНаталья Мазур, эксперт по внешнеэкономической деятельности "Residence of Startups";\r\nАнастасия Ващенко, программный менеджер "Residence of Startups".\r\n\r\nПриглашенные: зарубежные партнеры, представители профильных министерств, Правительства, руководители стартап программ и акселераторов, стартаперы.\r\nАккредитация журналистов: (067) 539 00 27 Анастасия\r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж\r\n