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03 сентября 2019, вторник, 13:58 14
Пресс-центр 2019-09-03T15:15:02+03:00
Українські Новини
6.09.19 9:30 Круглый стол по инициативе "Residence of Startups": "Startup: От идеи к успеху"

6.09.19 9:30 Круглый стол по инициативе "Residence of Startups": "Startup: От идеи к успеху"

6 сентября 2019 года, в 9:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол по инициативе "Residence of Startups" на тему: "Startup: От идеи к успеху".

Вопросы к обсуждению:

  • Каким должен быть стартап, чтобы его "отобрали"?
  • Креативность, цепкость, находчивость, опыт и осведомленность - помогут ли они команде стартапа стать доминантной в своей категории?
  • На кого ориентироваться?
  • Как оценить идею на ее провальность (успешность), основные критерии?
  • Современные мировые тенденции развития стартапов.

Участники:

  • Елена Хотенко, председатель Совета ОО "Институт налоговых реформ";
  • Денис Кавилин, председатель Наблюдательного Совета "Residence of Startups";
  • Руслан Анфилов, исполнительный директор "Residence of Startups";
  • Андрей Станиславский, координатор программы "Residence of Startups";
  • Наталья Мазур, эксперт по внешнеэкономической деятельности "Residence of Startups";
  • Анастасия Ващенко, программный менеджер "Residence of Startups".

Приглашенные: зарубежные партнеры, представители профильных министерств, Правительства, руководители стартап программ и акселераторов, стартаперы.

Аккредитация журналистов: (067) 539 00 27 Анастасия

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

 
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