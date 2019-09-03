Бойко считает, что Зеленский пиарится на отмене неприкосновенности

Верховная Рада должна сконцентрироваться на рассмотрении тех вопросов, решение которых больше всего волнует граждан. Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 3 сентября, пишет пресс-служба.

Он подчеркнул, что парламент должен решать приоритетные для народа вопросы.

"Мы поддерживаем инициативы, которые, с нашей точки зрения, являются полезными. Это касается, в том числе, и сокращения количества народных депутатов. Но хочу напомнить, что у народа другие приоритеты. Это принятие законов, которые ведут к миру, снижение тарифов, повышение социальных стандартов. Это то, для чего они нас избрали. А то, что происходит сейчас – это стремление пиариться, но для людей это является второстепенным. Люди требуют решения насущных вопросов, с которыми они сталкиваются ежедневно. Мы зарегистрировали законопроекты, направленные на выполнение требований граждан. Позиция нашей фракции заключается в том, что их нужно принимать в первую очередь. Верховная Рада должна ответить на запрос людей", – акцентировал оппозиционный политик.

Юрий Бойко также отметил, что Верховная Рада должна рассматривать законодательные инициативы всех депутатов, а не только членов монобольшинства.

"Если у нас есть монобольшинство, то может так случиться, что только они будут подавать законопроекты, а все остальные депутаты будут статистами. Так не должно быть. Поэтому я предложил спикеру парламента, чтобы он провел отдельное совещание относительно внесения законодательных инициатив со стороны депутатов и фракций, которые не входят в монобольшинство. Бесспорно, должен быть плюрализм. И главное, чтобы все законопроекты, подготовленные разными депутатами, вносились в парламентский зал", – сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.