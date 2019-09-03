подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
03 сентября 2019, вторник, 13:52 253
Верховная Рада и партии 2019-09-03T15:30:03+03:00
Українські Новини
Бойко считает, что Зеленский пиарится на отмене неприкосновенности

Бойко считает, что Зеленский пиарится на отмене неприкосновенности

Верховная Рада должна сконцентрироваться на рассмотрении тех вопросов, решение которых больше всего волнует граждан. Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 3 сентября, пишет пресс-служба.

Он подчеркнул, что парламент должен решать приоритетные для народа вопросы.

"Мы поддерживаем инициативы, которые, с нашей точки зрения, являются полезными. Это касается, в том числе, и сокращения количества народных депутатов. Но хочу напомнить, что у народа другие приоритеты. Это принятие законов, которые ведут к миру, снижение тарифов, повышение социальных стандартов. Это то, для чего они нас избрали. А то, что происходит сейчас – это стремление пиариться, но для людей это является второстепенным. Люди требуют решения насущных вопросов, с которыми они сталкиваются ежедневно. Мы зарегистрировали законопроекты, направленные на выполнение требований граждан. Позиция нашей фракции заключается в том, что их нужно принимать в первую очередь. Верховная Рада должна ответить на запрос людей", – акцентировал оппозиционный политик.

Юрий Бойко также отметил, что Верховная Рада должна рассматривать законодательные инициативы всех депутатов, а не только членов монобольшинства.

"Если у нас есть монобольшинство, то может так случиться, что только они будут подавать законопроекты, а все остальные депутаты будут статистами. Так не должно быть. Поэтому я предложил спикеру парламента, чтобы он провел отдельное совещание относительно внесения законодательных инициатив со стороны депутатов и фракций, которые не входят в монобольшинство. Бесспорно, должен быть плюрализм. И главное, чтобы все законопроекты, подготовленные разными депутатами, вносились в парламентский зал", – сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.
Архив
Новости
Население увеличило скупку валюты до $97 млн в августе 15:28
Если примут законопроект №9035, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может стать монополистом, - президент ассоциации Елизавета Ревило 15:24
Труба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности 15:15
"Метинвест" вошел в топ-20 самых успешных украинских брендов, - СМИ 15:07
НАБУ будет расследовать злоупотребления АРМА при выборе управляющего резиденцией "Межигорье" 14:55
больше новостей
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Анастасия-Кристель Домани. Фото: Facebook/ Анастасия Кристель Домани
Девушку-трансгендера удерживали против воли в одном из киевских отделений ПриватБанка 16:54
КБ "Южное" показало зрелищное видео испытаний космической ракеты "Циклон-4" 13:24
Сын Владимира и Елены Зеленских пошел в первый класс. Фото: .instagram.com/olenazelenska_official
Сын Зеленского Кирилл сегодня пошел в 1 класс 10:23
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
больше новостей
Зеленский заявил, что "мы всех победим...а если нет...то нет" 15:23
Депутат Власенко: заседание Комитета ВРУ, где рассматривается законопроект об отмене адвокатской монополии, незаконно 10:53
Фарион нашла 9 ошибок в посте нового министра образования и обещает рассказывать о них лекции студентам 10:11
ГБР открыло дело против Парубия 07:00 Документ
Россия начала председательствовать в Совбезе ООН 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok