ЕСПЧ обязал Украину выплатить 7 тыс. евро "Свидетелям Иеговы" за нарушение их прав

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 7 тыс. евро церкви "Свидетелей Иеговы" за отказ выделить ей землю под строительство храма в Кривом Рогу (Днепропетровская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 3 сентября Евросуд рассмотрел жалобу религиозной общины "Свидетелей Иеговы" Терновского района Кривога Рога.

Дело касалось того, что религиозная община не смогла из-за бездействия властей построить здание для поклонений на выделенном земельном участке.

В 2004 году сообщество-заявитель приобрело жилой дом в Кривом Роге, чтобы впоследствии установить на этом месте храм для поклонения - «Зал Царства».

В феврале 2005 года городские власти одобрили размещение храма на этом земучастке и через 7 месяцев орган городского планирования представил проект решения об утверждении проекта аренды, но этот план не был принят на сессии Криворожского горсовета.

В феврале 2007 года религиозная община возбудила первый иск против горсовета из-за его бездействия.

В июне 2007 года областной суд удовлетворил иск, но в августе 2007 года горсовет снова не смог принять проект решения по аренде земучастка.

В январе 2008 года община подала второй иск против городского совета.

В декабре 2008 года областной суд отклонил иск, признав, в частности, что распределение земучастков относится к исключительной компетенции местных советов и что суды не могут заменить городской совет и принять решение на его месте.

Все дальнейшие обращения религиозного сообщества были отклонены.

Церковь "Свидетелей Иеговы" подало иск в ЕСПЧ, опираясь, в частности, на статью 9 (свобода мысли, совести и религии) и статью 1

(защита собственности) Европейской конвенции прав человека, утверждая, что городской совет проявил неспособность предоставить ему место для отправления культа и нарушил его права.

Евросуд признал нарушение этих статей и присудил церкви компенсацию 1 000 евро за моральный ущерб и 6 000 евро за судебные издержки и расходы.

Как сообщали Українськi Новини,в 2017 году Россия запретила деятельность церкви "Свидетелей Иеговы", признав ее экстремистской организацией.

В 2006 году комиссия по вопросам культуры и духовного возрождения Львовского областного совета инициировала запрет деятельности церкви "Свидетелей Иеговы".