ЕСПЧ обязал Украину выплатить 7 тыс. евро "Свидетелям Иеговы" за нарушение их прав

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину выплатить 7 тыс. евро церкви "Свидетелей Иеговы" за отказ выделить ей землю под строительство храма в Кривом Рогу (Днепропетровская область).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 3 сентября Евросуд рассмотрел жалобу религиозной общины "Свидетелей Иеговы" Терновского района Кривога Рога.\r\nДело касалось того, что религиозная община не смогла из-за бездействия властей построить здание для поклонений на выделенном земельном участке.\r\nВ 2004 году сообщество-заявитель приобрело жилой дом в Кривом Роге, чтобы впоследствии установить на этом месте храм для поклонения - «Зал Царства».\r\nВ феврале 2005 года городские власти одобрили размещение храма на этом земучастке и через 7 месяцев орган городского планирования представил проект решения об утверждении проекта аренды, но этот план не был принят на сессии Криворожского горсовета.\r\nВ феврале 2007 года религиозная община возбудила первый иск против горсовета из-за его бездействия.\r\nВ июне 2007 года областной суд удовлетворил иск, но в августе 2007 года горсовет снова не смог принять проект решения по аренде земучастка.\r\nВ январе 2008 года община подала второй иск против городского совета.\r\nВ декабре 2008 года областной суд отклонил иск, признав, в частности, что распределение земучастков относится к исключительной компетенции местных советов и что суды не могут заменить городской совет и принять решение на его месте.\r\nВсе дальнейшие обращения религиозного сообщества были отклонены.\r\nЦерковь "Свидетелей Иеговы" подало иск в ЕСПЧ, опираясь, в частности, на статью 9 (свобода мысли, совести и религии) и статью 1\r\n(защита собственности) Европейской конвенции прав человека, утверждая, что городской совет проявил неспособность предоставить ему место для отправления культа и нарушил его права.\r\nЕвросуд признал нарушение этих статей и присудил церкви компенсацию 1 000 евро за моральный ущерб и 6 000 евро за судебные издержки и расходы.\r\nКак сообщали Українськi Новини,в 2017 году Россия запретила деятельность церкви "Свидетелей Иеговы", признав ее экстремистской организацией.\r\nВ 2006 году комиссия по вопросам культуры и духовного возрождения Львовского областного совета инициировала запрет деятельности церкви "Свидетелей Иеговы".