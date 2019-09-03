ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 7 тис. євро "Свідкам Єгови" за порушення їх прав

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав Україну виплатити 7 тис. євро церкві "Свідків Єгови" за відмову надати їй землю під будівництво храму в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що 3 вересня Євросуд розглянув скаргу релігійної громади "Свідків Єгови" Тернівського району Кривого Рогу.

Справа стосувалася того, що релігійна громада не змогла через бездіяльність влади побудувати будинок для поклонінь на виділеній земельній ділянці.

У 2004 році спільнота-заявник придбала житловий будинок у Кривому Розі, щоб згодом встановити на цьому місці храм для поклоніння - «Зал Царства».

У лютому 2005 року міська влада схвалила розміщення храму на цій земельній ділянці і через 7 місяців орган міського планування представив проект рішення про затвердження проекту оренди, але цей план не був прийнятий на сесії Криворізької міськради.

У лютому 2007 року релігійна громада порушила перший позов проти міськради через його бездіяльність.

У червні 2007 року обласний суд задовольнив позов, але в серпні 2007 року міськрада знову не змогла прийняти проект рішення про оренду земельної ділянки.

У січні 2008 року громада подала другий позов проти міської ради.

У грудні 2008 року обласний суд відхилив позов, визнавши, зокрема, що розподіл земельних ділянок відноситься до виключної компетенції місцевих рад і що суди не можуть замінити міську раду та прийняти рішення замість нього.

Всі подальші звернення релігійної спільноти були відхилені.

Церква "Свідків Єгови" подала позов до ЄСПЛ, спираючись, зокрема, на статтю 9 (свобода думки, совісті і релігії) та статтю 1 (захист власності) Європейської конвенції прав людини, стверджуючи, що міська рада виявила нездатність надати їй місце для відправлення культу і порушила її права.

Євросуд визнав порушення цих статей і присудив церкві компенсацію 1 000 євро за моральний збиток і 6 000 євро за судові витрати і витрати.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році Росія заборонила діяльність церкви "Свідків Єгови", визнавши її екстремістською організацією.

У 2006 році комісія з питань культури та духовного відродження Львівської обласної ради ініціювала заборону діяльності церкви "Свідків Єгови".