Всеукраинская общенациональная Экологическая платформа "Экошкола" стартовала в Фармак по адресу ecoschool.com.ua

Каждый школьник 6–11 класса может зарегистрироваться на платформе дистанционного обучения и принять участие в проекте "Экошкола"

Цель проекта "Экошкола" – объединить и создать экологический актив молодежного сообщества, популяризовать экологический образ жизни среди молодежи и повысить культуру ресурсо и энергосбережения.

В процессе "Экошколы" школьники получат современные знания по темам энергосбережения, изменений климата, биоразнообразия, связей в природе, играя в настольные и подвижные эко-игры. Изучат основы проектного менеджмента и разработают эко-проекты для своих школ.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать индивидуальную заявку на участие, а впоследствии и по желанию сформировать команду активистов школы, лично пройти все этапы обучения, выполнить командные домашние задания и представить на конкурс экологический проект.

Занятия будут проходить дистанционно. Ученики смогут пройти 12 лекционных занятий, сдать контрольные тесты и отправить нам домашние задания. Также в течение учебного года будут организованы интересные вебинары с участием лучших экспертов по экологии Украины.

Три лучших эко-проекта от школ получат финансовую поддержку на реализацию от АО "Фармак". Все участники получат подарки и сертификаты от организаторов.

“"Фармак" реализует проект "Экошкола" уже два года подряд. За это время она показала свою эффективность. Более 200 учеников из Киева и Шостки прошли обучение и изменили свое отношение к окружающей среде. Они стали амбассадорами экологической культуры в Украине. Сегодня мы хотим дать такую возможность всем школьникам Украины. Поэтому "Экошкола" переходит в онлайн. Каждый сможет получить знания о нынешнем состоянии экологии и способах, как сделать лучше свою жизнь, свою школу, город, Украину. Весь мир уже переходит на зеленую сторону, внедряя энергосберегающие технологии, отказываясь от пластика, используя альтернативные виды энергии. "Фармак" как европейская компания также следует принципам устойчивого развития. Мы делаем эффективные лекарственные средства доступными каждому. Мы заботимся об уменьшении воздействия на окружающую среду у себя на производстве и занимаемся улучшением состояния экологии в Украине”, – подчеркнула Елена Зубарева, руководитель департамента внешних коммуникаций АО “Фармак”.

Отмечается, пилот проекта "Экошкола" успешно реализован в Шостке, где расположен департамент по производству АФИ АО "Фармак". Его участниками стали 9 школ города. В рамках проекта учащиеся 8–11 классов прошли образовательный курс, который длился 8 месяцев, по глобальным теоретическим экологическим вопросам и научились применять полученные знания на практике. Лучшие проекты, направленные на решение экологических проблем конкретной школы, получили мини-гранты от АО "Фармак" на их реализацию. Успешный старт проекта "Экошкола" позволяет транслировать его в разные части Украины, привлекая драйверов эколого-просветительского движения, социально-ответственный бизнес и главное – неравнодушную, прогрессивную молодежь страны. В 2018 году проект "Экошкола" вошел в 20-ку лучших социальных проектов Украины.

В 2019 году "Фармак" расширил границы экологического проекта "Экошкола" и привлек к нему 10 школ Киева. Для школьников было разработано уникальное учебно-методическое пособие, вобравшее в себя самые главные и важные вопросы, с которыми сталкивается сегодня мир. Учебно-методическое пособие "Экошкола" одобрен Министерством образования и науки Украины