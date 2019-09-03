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03 сентября 2019, вторник, 08:42 16
Происшествия 2019-09-03T08:52:32+03:00
Українські Новини
В Киеве на мосту Патона Audi протаранил Volkswagen: есть пострадавшие

В Киеве на мосту Патона Audi протаранил Volkswagen: есть пострадавшие

2 сентября в Киеве на мосту Патона произошло серьезное ДТП. Audi на большой скорости влетала в едущий навстречу автомобиль Volkswagen. В результате аварии пострадали три человека, а двигатель одной из машин вылетел на проезжую часть.

Как сообщает Информатор, двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести. 

По предварительным данным от полиции, Audi на большой скорости ехала по мосту Патона в сторону правого берега. Навстречу ей по реверсивной полосе движения ехал Volkswagen. Не успев затормозить и не разминувшись, машины столкнулись лоб в лоб. Для справки, реверсивная полоса — участок дороги, на котором движение меняется с одного направления на противоположное.

Audi полностью разбита. Удар был настолько сильным, что у автомобиля вылетел двигатель. В салоне машины много крови. Предварительно, в Audi ехали парень и девушка.

Водителю Volkswagen повезло немного больше. По данным очевидцев, он был в сознании, когда на место аварии приехала скорая. Однако машина также серьезно разбита, особенно передняя часть.

На стеклах Audi была наклеена реклама страницы в Instagram. Предположительно, аккаунт принадлежит пострадавшему водителю. На странице парня много фотографий с данным авто, а также есть видео, на котором он мчит по Киеву на высокой скорости. Однако был ли он за рулем в момент ДТП, пока не известно.

Как пишет издание, через несколько часов после ДТП страницу парня в Instagram удалили. 

Машины раскидало по противоположным сторонам дороги. Из-за этого на мосту Патона образовалась серьезная пробка. На месте аварии работали два наряда патрульной полиции и медики скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.

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