Двух китайских легкоатлеток болельщики приняли за мужчин

Две китайские легкоатлетки Ляо Меньсюе и Тун Цзенхуань - победительница и серебряная медалистка в забеге на 400 метров среди женщин на чемпионате Китая - попали в центр внимания китайский соцсетей и СМИ за своей внешности и результатов в соревнованиях. Об этом сообщает South China Morning Post. Их подозревают в том, что они - мужчины.

События начали развиваться из-за появления спортсменок на национальном чемпионате по легкой атлетике на дистанции 400 метров среди женщин в нынешнем финале в Дацине, провинция Хэйлунцзян. Ляо Менсюе и Тонг Ценхуан заняли первое и второе места по 53,25 секунды и 53,35 соответственно, почти на две секунды опередив бегунья на третьем месте.

Ляо Мэньсюэ. Скриншот:CCTV.com

Тун Цзенхуань.Скриншот:CCTV.com

За месяц до того Меньсюе и Цзенхуань участвовали в эстафете 4 × 400 метров и также лидировали с большим отрывом. Уже тогда болельщики и фанаты высказывали предположение об их половой принадлежности, и Ассоциация легкой атлетики Китая официально заявила, что Меньсюе и Цзехуань - девушки.

Однако болельщики не прекращают подвергать сомнению их пол.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Львовском медиафоруме известный спортивный журналист Артем Франков спровоцировал скандал, заявив, что женщины не могут работать в спортивной журналистике, поскольку "у нее каждый месяц проблемы".