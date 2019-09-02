Кличко открыл самую большую школу в Украине

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил школьников столицы с началом нового учебного года и торжественно открыл новую школу в Днепровском районе Киева, на улице Хорольской, 19.

По словам мэра, эта школа - крупнейшая и самая современная в Украине. Три спортзала, бассейн, актовый и танцевальный залы, библиотека, медицинский блок, столовая, музей, тир, игровые и спальные комнаты для младших классов. В учебных классах - интерактивные экраны, системы для изучения иностранных языков, компьютеры. Школа имеет стадион, спортивный и игровой площадки, площадка для изучения правил дорожного движения.

"Еще несколько лет назад, на этом месте стояло заброшенное помещение, школой сложно было назвать. Сведено более 100 лет назад, оно находилось в очень "утомленном состоянии". Поэтому мы демонтировали старое здание и возвели новое, современное 4-этажное здание, - подчеркнул Кличко. - Как и все новые учебные заведения Киева, эта школа - безопасная - с видеонаблюдением, охранной сигнализацией. А также -енергоефективна. Со своим тепловым пунктом. Каждый класс оборудовали датчиком температуры для автоматического регулирования подачи тепла. Поэтому мерзнуть вы не будете. Главное - хорошо учитесь!", - обратился к ученикам мэр столицы.

Кличко передал символический ключ от школы директору учебного заведения и завел первоклассников на их первый урок.

"33000 первоклассников в этом году идут в киевских школ. В частности, и в школе номер 42, которую мы вместе открываем сегодня, сядут за парты 183 первоклассника - 6 классов! Это торжественный и волнующий праздник. Особенно для первоклашек, которые сегодня сделают первый шаг в страну знаний", - отметил Кличко.

Он отметил, что за 5 лет в Киеве построили или полностью реконструировали 8 школ и 26 детских садов. Это - новые, современные учреждения европейского уровня.