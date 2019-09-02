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02 сентября 2019, понедельник, 12:33 213
Происшествия 2019-09-02T14:15:03+03:00
Українські Новини
49 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области

49 тыс. туш свиней утилизированы из-за вспышки АЧС во Львовской области

49 164 туш свиней утилизированы по состоянию на 2 сентября из-за вспышки африканской чумы (АЧС) на предприятии "Галичина-Захід" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуаций во Львовской области, передают Українські Новини.

Всего обустроено 7 котлованов для утилизации свиней.

Заложено и утилизировано 49 164 туш.

Скотомогильник обустроен на площади 2 040 кв. м.

В работах по утилизации задействованы 222 человек и 29 единица техники.

Как сообщали Українські Новини, Львовская областная государственная администрация заявляет о падеже 320 свиней от африканской чумы (АЧС) 16 августа на предприятии "Галичина-Запад" (Кавское, Стрыйский район, Львовская область), на котором насчитывается 0,1 млн голов свиней.

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