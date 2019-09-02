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02 сентября 2019, понедельник, 12:40 1010
Европа 2019-09-02T14:30:04+03:00
Українські Новини
Польша обвинила Россию в том, что Германия не выплатила им репарации

Польша обвинила Россию в том, что Германия не выплатила им репарации

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что после Второй мировой войны страна не получила репарации за ущерб, причиненный гитлеровской Германией. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление чиновник сделал 2 сентября в эфире Польского телевидения. Он объяснил свое обвинение тем, что, дескать, Польша не была суверенна в решении выплаты компенсации.

"Этой компенсации не было после Второй мировой войны, потому что Польша находилась под господством России и в этой связи Россия приняла такое решение. Польша не была суверенна в этом решении", - сказал министр.

Напомним, ранее Германия отклонила требования Польши в возобновлении выплаты репараций.

В 2017 Верховная Рада официально переименовала "Великую отечественную войну" на "Вторую мировую".

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