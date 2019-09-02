В лицее Богуна впервые будут учиться девушки

Девушки также будут учиться в лицее Богуна. Фото: kvl.mil.gov.ua

Девушки также будут учиться в лицее Богуна. Фото: kvl.mil.gov.ua

С 1 сентября в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна впервые за всю его историю будут учиться девушки. Об этом говорится на сайтеучебного заведения.

Герой Украины генерал-майор Игорь Гордейчук, начальник лицея, отметил, что из 300 новых учеников 20 - это девушки.

Девушки в лицее Богуна. Фото: kvl.mil.gov.ua

По словам Гордейчука, в физической подготовке и по уровню знаний ученицы не уступают юношам.

"Впервые в его (лицея. - Ред.) истории здесь будут учиться девушки, которые во время вступительных экзаменов завоевали возможность носить высокое звание лицеисток Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Для наших юношей это своеобразный вызов, ведь девушки не уступают им ни в уровне знаний, ни в физической подготовке, ни в стремлении стать офицерами Вооруженных сил Украины", отмет

Напомним, 14 октября сотни учащихся Киевского военного лицея им. Ивана Богуна торжественно приняли присягу перед бывшим Президентом Украины Петром Порошенко.

Также ранее сообщалось, что в Киеве со двора военного лицея имени Богуна перенесут памятник Суворову.