Аваков остался главой МВД из-за внутренней и внешней поддержки и настроенности на реформы, - мнение

Арсен Аваков сохранил за собой пост главы Министерства внутренних дел при новой власти, поскольку эффективен, располагает поддержкой патриотических сил и западных партнёров и настроен продолжить реформу правоохранительной системы. Речь об этом идёт в аналитической статье издания "lenta.ua".

"Как отмечают эксперты, есть три причины, почему Аваков нужен Зеленскому. Во-первых, нынешний министр внутренних дел в течение двух избирательных кампаний – президентской и парламентской – показал эффективную работу полиции, которая, несмотря на накал политических страстей, не допустила провокаций и обеспечила спокойное волеизъявление избирателей. Собственно, во многом благодаря этому Зеленский уверенно победил", - отмечает автор.

В статье также приводится мнение политтехнилога Тараса Загороднего, который считает, что глава МВД выступил гарантом законности избирательного процесса: "Аваков безусловно сыграл важную роль в том, чтобы Порошенко не остался у власти. Он стал этаким стабилизатором законности. На этих выборах полиция впервые изобличала, а не покрывала попытки скупки голосов и другие нарушения".

"Учитывая высокую вероятность досрочных местных выборов уже в этом году (сейчас рассматривается несколько сценариев – либо по всей стране, либо точечно в ключевых регионах), только у Авакова есть опыт по управлению правоохранителями в этот период", - отмечается в статье.

Политтехнолог также напоминает о действиях Авакова по укреплению обороноспособности страны и пресечению попыток сепаратизма. "Также важно, что Аваков имеет поддержку среди патриотических сил – он заново создал Нацгвардию, посылал в АТО полицейские отряды, под его руководством была проведена операция по очищению от захватчиков здания Харьковской облгосадминистрации", - отмечает Загородний.

По мнению автора статьи, новые власти также не желают менять руководство МВД из-за возможных попыток дестабилизации ситуации внутри страны.

"В "Слуге народа", похоже, считают (во всяком случае – нардеп из фракции СН Елизавета Богуцкая, чью переписку "засветили" журналисты), что в ближайшее время в стране пройдут массовые акции протеста, а значит, менять Авакова команде Зеленского явно не с руки. Новый министр физически не сможет наладить работу. И в команде Зеленского сейчас попросту нет опытного силовика, способного с ходу подхватить это большое хозяйство. Ведь, напомним, помимо Нацполиции министру на данный момент подчиняется Госмиграции, ГосЧС и Нацгвардия", - подчёркивает издание.

Кроме того, Арсен Аваков имеет поддержку западных партнёров, в частности, стратегического партнёра Украины – США. "Очень показательно, что когда в Украине с визитом находился советник президента США Болтон, то он по Авакову никаких комментариев не давал. Значит, он устраивает Запад", - цитирует издание слова политолога Павла Рудякова.

"Есть и еще один момент – зная о возможном уходе, Аваков будет работать, чтобы остаться, показывая максимальную эффективность. Это означает, что многие направления по реформированию Нацполиции, которые в последнее время (в том числе в результате политического хаоса, вызванного выборами и сменой власти) были заторможены, сейчас будут активизированы. Что даст возможность Зеленскому впоследствии сказать, что его решение оставить Авакова на посту было сделано не зря…", - подчёркивается в статье.