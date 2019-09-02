Депутаты предлагают упростить регистрацию кассовых аппаратов

7 депутатов предлагают Верховной Раде ввести программные регистраторы расчетных операций (РРО) и упростить процедуру их регистрации.

Об этом говорится в законопроекте №1053, зарегистрированном в парламенте 29 августа, передают Українські Новини.

Документом предлагается внести ряд изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", которым предусматривается: внедрение программных РРО, что предоставляет субъекту хозяйствования право выбирать классический РРО или программный РРО в зависимости от его потребностей и финансовых возможностей; упрощение процедуры регистрации РРО - ее проведения средствами электронного кабинета без представления регистрационных документов, а только путем получения фискального номера, который идентифицирует программный РРО, в информационной системе контролирующего органа.

Также предполагается: удешевление процесса применения РРО; фискализация расчетных операций, проводимых через программные РРО, на фискальном сервере контролирующего органа, что позволит легализовать расчетные операции; внедрение технологий защиты данных о проведенных расчетных операциях; контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций; повышение ответственности за нарушение установленного порядка проведения расчетных операций при осуществлении торговой деятельности и предоставлении услуг путем внедрения источников возмещения покупателям (потребителям) части штрафных санкций, примененных по их обращениям.

Как сообщали Українські Новини, в июне прошлого года Кабинет Министров решил запустить пилотную упрощенную систему использования регистраторов расчетных операций.

В апреле текущего года Минфин утвердил новый порядок ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (ЦСО).