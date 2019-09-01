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01 сентября 2019, воскресенье, 20:47 98
Европа 2019-09-01T20:47:29+03:00
Українські Новини
В Балтийском море Евросоюз ограничит вылов рыбы

В Балтийском море Евросоюз ограничит вылов рыбы

Евросоюз планирует сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море из-за плохого положения с рыбными запасами. Об этом сообщает Delfi.

В последние годы властям Евросоюза удалось несколько улучшить состояние рыбных запасов Балтики и повысить нормы промысла. Однако ученые забили тревогу: положение с запасами оказалось менее устойчивым, чем предполагалось ранее.

30 августа Европейская комиссия представила пакет мер на 2020 год. С их помощью в ЕС хотят обеспечить устойчивое, "разумное и взвешенное" рыболовство в Балтийском море.

В соответствии с документом, планируется увеличить вылов сельди в Рижском заливе, сохранить на прежнем уровне вылов лосося в Финском заливе и сократить вылов остальных видов рыбы: сельди в Центральной, Западной Балтике и Ботническом заливе, камбалы, кильки, трески в Восточной и Западной Балтике.

Член Еврокомиссии по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла заявил, что ситуация с рыбными запасами на Балтике критическая.

Совет ЕС рассмотрит предложения Еврокомиссии. Решение по нему могут принять 14-15 октября.

Тем временем, Ассоциация рыболовов Украины констатирует, что вылов водных биоресурсов с 1989 года отечественными рыбаками сократился в 18 раз: с 1,1 млн тонн до 61,5 тыс. тонн в 2018 году.

За годы независимости в Украине в 13 раз сократился вылов рыбы и существенно выросла цена.

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